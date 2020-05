Arnum

Mittlerweile schon zum dritten Mal haben Diebe von einem Auto in Arnum die Abstandssensoren gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen am Pattenser Feldweg geparkt. Der Sensor war in der Frontschürze verbaut.

In der Nacht zu Sonnabend sind in Arnum noch zwei weitere Fahrzeuge aufgebrochen worden. Unbekannte haben an einem 5er-BMW am Moulineauxplatz und an einem 3er-BMW am Arnumer Kirchweg jeweils die hintere Dreieckscheibe eingeschlagen. Anschließend bauten sie die Lenkräder samt Fahrerairbag aus – durchaus fachmännisch, wie die Polizei betont.

Sie geht davon aus, dass es sich bei den drei Fällen um dieselben Täter gehandelt hat. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich im Kommissariat in Ronnenberg zu melden. Es ist auch für Hemmingen zuständig und unter Telefon (05109) 517115 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer