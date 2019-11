Hemmingen-Westerfeld

Die Polizei sucht Zeugen für sieben versuchte oder gelungene Autoaufbrüche am vergangenen Wochenende in Hemmingen-Westerfeld. Ein schwarzer VW Sharan wurde von einer Hofeinfahrt an der Straße Siecum gestohlen. Die Tatzeit steht nicht genau fest. Am Freitag gegen 10 Uhr stand der Wagen noch unversehrt auf dem Gelände.

Autos in Hemmingen aufgebrochen

Alle weiteren Taten ereigneten sich in der Nacht zu Sonntag. An einem Skoda an der Löwenberger Straße brachen die Täter das Türschloss an der Fahrerseite auf und bauten die Lenkradverkleidung ab. Anschließend versuchten sie offenbar, das Zündschloss zu starten, was aber misslang.

Auch an der Straße Im Siek brachen die Täter ein Auto auf. Sie bauten aus dem BMW Lenkrad, Tachometer, Navigationsgerät und die Multimediaeinheit aus. Laut dem für Hemmingen zuständigen Kommissariat Ronnenberg ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Polizei sucht Zeugen

Spuren gewaltsamer Aufbruchversuche zeigten zudem vier VW, die am Glatzer Weg, dem Köllnbrinkweg, der Sundernstraße und der Straße Wiedholz standen. Dort sind die Täter aber an den Schlössern gescheitert, teilte die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich im Kommissariat unter Telefon (05109) 517115 zu melden.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann