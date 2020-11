Harkenbleck

Ein Auto hat in der Nacht zu Freitag in Harkenbleck gebrannt. Die Ortsfeuerwehr wurde gegen 2.55 Uhr zum Südring gerufen. Dort stand ein geparkter BMW in Flammen, wie der stellvertretende Stadtfeuerwehrsprecher Sebastian Hillert mitteilte.

Die Feuerwehr löscht den brennenden BMW. Quelle: Feuerwehr (Sebastian Hillert)

„Trotz des immensen Schadens am Auto konnten persönliche Gegenstände von der Rückbank geborgen werden.“ Die Feuerwehrleute haben den Brand unter Atemschutz bekämpft. „Nachdem die Polizei das Fahrzeug dokumentiert hatte, wurde eine Schaumschicht aufgetragen, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.“

Am BMW entstand ein hoher Schaden. Quelle: Feuerwehr (Sebastian Hillert)

Feuerwehr ist zwei Stunden am Südring im Einsatz

Die Feuerwehr sei mit 19 Mitgliedern und zwei Fahrzeugen fast zwei Stunden im Einsatz gewesen, erläuterte Hillert. Zur Schadenshöhe und -ursache konnte die Polizei am Freitagmorgen noch keine Angaben machen.

Von Andreas Zimmer