Diese Erfahrung bietet nicht jeder Arbeitgeber: Die bei der Stadtverwaltung beschäftigen Auszubildenden Julia Hertel und Kim Scholz haben vier Wochen lang ein Praktikum in Hemmingens schottischer Partnerstadt Clydesdale im Bezirk South Lanarkshire absolviert. Regelmäßig berichteten sie darüber in dem auch jetzt noch einsehbaren Blog auf der Seite der Stadt www.stadthemmingen.de. Hertel und Scholz waren zwei Wochen in der Stadtverwaltung in Clydesdale beschäftigt und zwei weitere Wochen bei Vaslan, einer Organisation, die sich für ehrenamtliche Arbeit einsetzt. Die Plätze wurden ihnen mit Unterstützung des Partnerschaftskomitees Hemmingen vermittelt.

Die beiden Auszubildenden berichten, dass sie gleich am ersten Tag von Ratsfrau Catherine McClymont in Empfang genommen und durch das Rathaus geführt wurden. Dabei handelt es sich um ein modernes 16-stöckiges Gebäude. In der ersten Woche arbeiteten Hertel und Scholz beim „Seniors Together“-Projekt mit. Dabei geht es um Unterstützung, Förderung und Inklusion in das alltägliche Leben.

Das Rathaus der schottischen Stadt Clydesdale ist ein 16-stöckiges Gebäude. Quelle: Stadt Hemmingen

Feuerwehr übt in einer nachgebauten Kleinstadtkulisse

Ihr erstes Wochenende verbrachten Hertel und Scholz in der benachbarten Großstadt Glasgow. „Wir waren sehr beeindruckt von dieser Stadt, die noch viel größer ist, als wir erwartet hatten“, berichten sie. In der zweiten Woche besuchten sie unter anderem die Feuerwehr. Diese hat auf einem Gelände Teile einer Kleinstadt nachgebaut, in denen verschiedene Szenarien für die regelmäßigen Übungen nachgestellt werden können, wie zum Beispiel einstürzende Häuser, brennende Autos oder verletzte Personen. Die Ratsmitglieder der Stadt überprüfen die Ausbildung der Feuerwehr regelmäßig.

Ein weiterer Schwerpunkt sei auch die Ausbildung und Arbeit von Sozialhelfern und Seniorenpflegekräften. „Uns ist aufgefallen, dass die Verwaltung großen Wert auf Senioren sowie sozial schwächere Schichten legt. Den Bürgern wird mit vielen kostengünstigen Angeboten und Sozialwohnungen geholfen“, sagen Hertel und Scholz.

Nach einem weiteren Abstecher nach Glasgow am Wochenende besuchten die Auszubildenden aus Hemmingen das ehemalige Baumwollfabrikationszentrum New Lanark, das im 18. Jahrhundert erbaut wurde und heute Unesco-Weltkulturerbe ist. Ein Spaziergang an den Wasserfällen Falls of Clyde mit einer beeindruckenden Natur schloss sich an.

Die Wasserfälle Falls of Clyde. Quelle: Stadt Hemmingen

Im zweiten Teil des vierwöchigen Aufenthalts waren Hertel und Scholz für die Organisation Vaslan tätig. Die Organisation setzt sich unter anderem für Jugendliche und Senioren ein, die Unterstützung im Leben benötigen. Hertel und Scholz besuchten unter anderem eine Gartenanlage, in der Menschen mit einer Behinderung lernen können, wie man Gemüse und Obst anpflanzt oder Möbel aus Holz baut. Aus den Pflanzen werden dann unter anderem Kerzen und aus den Früchten Marmeladen gemacht, die anschließend verkauft werden. So wird das ehrenamtliche Projekt zum großen Teil finanziert.

Ein Besuch in Edinburgh

Das letzte Wochenende vor der Heimreise verbrachten Hertel und Scholz in Edinburgh. Diese sei im Gegensatz zum modernen Glasgow eher einer von Geschichte geprägte Stadt. In Edinburgh besuchten die beiden Frauen das alte Schloss, die Altstadt und „als große Fans auch den Pub, in dem die Harry-Potter- Bücher geschrieben wurden“.

Zurück in Deutschland ziehen Hertel und Scholz ein positives Fazit. „Wir beide waren vorher noch nicht in Schottland. Das Klischee, dass es dort so grün sei und es mehr Schafe und Kühe als Einwohner gebe, können wir nun bestätigen“, schreiben die beiden in ihrem Blog. Sie loben die Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft der Schotten. Zudem seien die Bürger „witzig, kommunikativ und einfach angenehm“. Die positive Erfahrung habe nicht zuletzt gezeigt, wie vorteilhaft eine Städtepartnerschaft sein könne.

