„Kaffee und Erotik“: Was Künstlern zu diesem Thema einfällt, ist ab Sonnabend, 25. Januar, in einer Ausstellung bei Gartenmöbel Ludwig in Hemmingen-Westerfeld zu sehen. Unter den Gästen beim Benefizkonzert in den Firmenräumen am Donnerstagabend war auch das Prinzenpaar.