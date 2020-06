Arnum

Sie blühten nur einen Tag lang: Der Arnumer Werner Hoffmann freute sich diese Woche über das Aufblühen seiner zwölf Kakteen der Gattung Echinopsis Tropicana. „Sie sind in der Nacht aufgeblüht. Am Morgen lag ein unverkennbar lieblicher Geruch in meinem kleinen Gewächshaus“, erzählt der 71-Jährige.

Werner Hoffmann pflegt mehr als 80 Kakteen

Mehr als 80 Kakteen hegt und pflegt Hoffmann auf seinem Grundstück. „Ich hatte auch mal mehr als 200. Doch das wurde mir irgendwann zu viel.“ Er kann sich auch noch genau an den Beginn seiner Leidenschaft für Kakteen erinnern. Es war 1974. „Ich hatte damals eine Freundin, deren Vater Gärtner war. Dort habe ich ein paar Kakteensamen bekommen und mich näher mit dieser Pflanze befasst“, erzählt Hoffmann. Zwei Kakteen aus dieser Zeit hat er immer noch: einen Säulenkaktus und einen im Volksmund als Schwiegermutterstuhl bezeichneten Kaktus. „Der Schwiegermutterstuhl ist rundlich und besonders stachelig“, sagt Hoffmann augenzwinkernd.

Lohn für viel Pflege: Die Kakteen zeigen große Blüten. Quelle: privat

Der in Bredenbeck geborene Hoffmann wohnt gemeinsam mit seiner Ehefrau seit 1977 in Arnum. Zusammen bewirtschaften sie einen rund 600 Quadratmeter großen Garten. „Da wegen des Coronavirus die Aktivitäten in diesem Jahr sehr beschränkt waren, haben wir uns auf den Garten konzentriert. Der sieht so gut aus wie noch nie.“ Dabei werden die Kakteen allerdings auch nie vernachlässigt. „Sie brauchen viel Pflege. Doch wenn die Kakteen dann aufblühen, und sei es auch nur für einen Tag, werde ich für meine Arbeit auf unvergleichliche Weise belohnt.“

Von Tobias Lehmann