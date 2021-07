Hemmingen/Laatzen/Pattensen

Nach mehr als 20 Jahren ist Schluss: Um ihre Bildungsangebote künftig gebündelt unter einem Dach in Hemmingen-Westerfeld anzubieten, gibt die Leine-Volkshochschule (VHS) ihren Standort in Arnum an der Göttinger Straße 65a Ende Juli 2021 auf. Ab Anfang September bietet die Leine-Volkshochschule ihre Kurse dann zentral in neuen Räumen an der Ecke Gutenbergstraße/Göttinger Landstraße an. Es ist das frühere Lager des Eisenwarenhändlers Garbe, der Nachbar der VHS sein wird.

In den vergangenen Tagen war in Hemmingens größtem Stadtteil noch einmal kräftig anzupacken: Gemeinsam mit VHS-Mitarbeitern aus Laatzen und der Verwaltungsfachkraft Lenuta Wehser füllte Hemmingens Geschäftsstellenleiterin Sabine Lemberg-Haas in Arnum Karton um Karton mit zahlreichem Unterrichtsmaterial, Broschüren und Aktenordnern. Tische und Stühle aus den Seminarräumen mussten ebenso wie die Garderobenständer abtransportiert werden, Infotafeln abgehängt und verstaut sowie der Beamer von der Decke und die Leisten von den Wänden abgeschraubt werden. Zum Schluss folgten die Küchenausstattung und –einrichtung.

Alles leer: Die Leine-VHS gibt ihre Räume in der Göttinger Straße 65a in Arnum auf. Quelle: Torsten Lippelt

Im Gebäude sind auch Polizei und Bürgerbüro

„Der Mietvertrag der Stadt Hemmingen trägt das Datum vom 1. April 2001“, blickt Sabine Lemberg-Haas auf nunmehr etwas mehr als 20 Jahre erfolgreiche VHS-Arbeit in Arnum zurück. Auf den 213 Quadratmetern Nutzfläche im ersten Obergeschoss des mit Klinker verkleideten Gebäudes, in dem auch die Polizei und das städtische Bürgerbüro untergebracht sind, verfügte die Leine-Volkshochschule über einen großen Bewegungsraum, der gern von Yoga-Gruppen und für weitere Gesundheitskurse genutzt wurde. In einem großen und einem kleinen Unterrichtsraum gab es Vorträge und Langzeitkurse, Bildungsurlaube, Intensiv- und Wochenendkurse.

„Hier haben wir in den 20 Jahren insgesamt 514 Kurse durchgeführt mit wohl rund 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern“, listet Sabine Lemberg-Haas auf. Sie erinnert sich vor allem an Sprachkurse, Lesungen und Bildungsarbeit. „Da ging es im letzten Kurs Anfang Juli um Rhetorik für Frauen. Aber auch Gartengestaltung gehörte dazu. Sehr viel Schwung und Leben hat der Kurs ‚Die Gesten der Italiener‘ gebracht.“

Neuer VHS-Standort an der Gutenbergstraße

Eigentlich sollte der Umzug nach Hemmingen-Westerfeld schon im Frühjahr sein. Doch nach Angaben der Stadtverwaltung hat es mit der dortigen Baugenehmigung länger gedauert als geplant – und auch Corona führte zu Verzögerungen.

Die Leine-VHS zieht an den neuen Standort Ecke Gutenbergstraße/Göttinger Landstraße in Hemmingen-Westerfeld. Quelle: Torsten Lippelt

„In Hemmingen-Westerfeld werden wir durch die ‚Alles-unter-einem-Dach‘-Lösung im Unterschied zu Arnum auch Büroräume haben. Das erleichtert künftig die Betreuung der Kurse vor Ort“, sagt Lemberg-Haas und scheint nicht ganz so traurig über das Verlassen der bisherigen VHS-Räume zu sein.

Von Torsten Lippelt