Mit der Kontrolle hat die Polizei dann doch nicht bis zum nächsten Schultag gewartet: Noch am Freitag hat sie wegen der Ampelausfälle den Bereich Göttinger Straße/Ecke Klapperweg in Arnum überprüft. Die Anlage funktionierte aber einwandfrei, teilte Oliver Müller am Montag mit. Er leitet den Einsatz- und Streifendienst im Ronnenberger Kommissariat, das auch für Hemmingen zuständig ist.

Die Bedarfsampel an der Ortsdurchfahrt – sie gehört für viele Kinder zum Schulweg – fällt seit etwa zwei Wochen immer wieder mal aus. Für Schüler, aber unter anderem auch für ältere Menschen ist es dann schwierig, die zweispurige alte Bundesstraße 3 zu überqueren. Mehrere Leser hatten sich wegen des Themas an die Redaktion gewandt.

Ampelausfälle in Arnum werden durch Ratten verursacht

Die für Montag angekündigte Polizeikontrolle entfiel, sagte Müller. Wegen des extremen Schneefalls sei der Präsenzunterricht an der Arnumer Wäldchenschule ausgefallen, und die Polizei widmete sich anderen, durch die Wetterlage bedingten Aufgaben. „Wir werden den Bereich aber weiter ab und an kontrollieren“, kündigte Müller an. Sollte die Ampel wieder ausfallen, würden Polizisten morgens und mittags den Verkehr regeln.

Die Ampelausfälle werden nach Auskunft der Straßenmeisterei Wennigsen durch Ratten verursacht. Müll, den Anwohner auf der Ecke zwischen Klapperweg und Göttinger Straße abstellen, locke die Tiere an. Sie hätten inzwischen Gänge unter dem Rasen im angrenzenden Vorgarten angelegt, die von unten auch in den Schaltkasten der Ampel führten. Dort haben sie sich eingenistet und verursachen Kurzschlüsse. Mittlerweile seien Köder ausgelegt worden.

