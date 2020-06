Kein Stillstand in der Corona-Krise: Arbeiten an der Nikolaikirche kommen voran

Hiddestorf-Ohlendorf

Stillstand während der Corona-Pandemie? Nicht, wenn es ums Bauen und Sanieren geht, so auch in Hemmingen-Hiddestorf: Die Nikolaikirche hat in den vergangenen zwölf Monaten eine neue Heizung bekommen, das Dach wurde ausgebessert und auch die Reparatur der Orgel ist vorbereitet.

Letztere hatte schon vor einiger Zeit den Anstoß für die Maßnahmen gegeben, wie Dietmar Feierabend vom Kirchenvorstand der Gemeinde erklärt. Ein Steuergerät der Kirchenheizung sei kaputt gewesen und habe 2018 einen Schaden an dem Musikinstrument verursacht. Daraufhin nahmen Vorstand und Handwerker die Heizung genauer in den Blick und stellten fest: Da ist noch mehr zu tun.

Neue Heizung in der Kirche

Im vergangenen Jahr dann wurde innerhalb von drei Monaten zunächst die gesamte Kirchenheizung erneuert. Dazu kamen kleinere Arbeiten wie ein neuer Innenanstrich. Den größten Teil der Kosten von insgesamt knapp 100.000 Euro übernahm die Landeskirche, die die Unterhaltung der alten und oft denkmalgeschützten kirchlichen Bauten finanziert. Fertig war dieser Abschnitt im April 2019.

Im April dieses Jahres dann besserten Dachdecker ein paar Sturmschäden am Kirchturm aus. Die Kosten dafür trug die Versicherung. Allerdings merkte das Team auch hier, dass noch ein weiteres Projekt folgen könnte: Die Schindeln am Turm sind mit Eisennägeln befestigt, und Eisen rostet. „Irgendwann in der Zukunft steht es auch an, die Nägel auszutauschen“, sagt Feierabend. Bisher aber hält das Dach.

Orgelsanierung kostet 15.000 Euro

Als nächstes und vorerst letztes Projekt soll nun die Orgel folgen. Sie kann zwar trotz des Schadens weiter bespielt werden, hat aber laut Feierabend eine schlechte Tonlage, weil sich das Holz verzogen hat. Für die Arbeiten stehe noch die landeskirchliche Genehmigung aus, sagt der Kirchenvorstand. „Wenn wir Glück haben, kann es noch in diesem Jahr losgehen.“

Für die Reparatur des Instruments sind rund 15.000 Euro veranschlagt. Ein Drittel stemmt die Gemeinde aus eigenen Rücklagen, ein weiteres Drittel wird über einen Zuschuss der Landeskirche abgedeckt. Der Rest sollte eigentlich aus dem Freiwilligen Kirchgeld kommen sowie aus den Einnahmen von Benefizveranstaltungen. Die fallen aber wegen der Pandemie vorerst aus. Trotzdem ist der Vorstand guter Dinge, dass die nötigen Mittel zusammenkommen.

Großzügige Baumspende für Vorplatz

Außer diesen Projekten gibt es auch auf dem Gelände der Kirche und im Gemeindezentrum etwas zu tun. Letzteres wurde vor einigen Jahren energieeffizient saniert, wobei auch die Raumdecke anders gestaltet wurde. Das führte aber zu einem Akustikproblem und vielen Beschwerden der Bürger, die Hörschwierigkeiten bei Gesprächen hatten. Die Arbeiten für die Beseitigung des Problems sind inzwischen in Auftrag gegeben worden, sie könnten schon im Sommer beginnen.

Und dann ist da noch der alte Baumbestand rund um die Kirche. Eigentlich wunderschön, aber die Gewächse müssen regelmäßig von Fachleuten begutachtet werden, damit weder Menschen noch die Kirche selbst durch herabfallende Äste gefährdet werden. Drei Birken am Parkplatz des Gemeindezentrums hatten Schadstellen, so dass ein Experte empfahl, sie zu fällen.

Auch das ist in der Zwischenzeit geschehen – und die Lücke ist wieder gefüllt. Anwohner Carsten Bock und seine Familie spendeten eine drei Meter hohe Eiche, die nun den Vorgarten ziert. „Darüber haben wir uns riesig gefreut“, sagt Feierabend, zumal die Spende nicht nur den Baum selbst, sondern auch die Pflanzarbeiten umfasste.

