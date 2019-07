Die Aktionen beim Ferienpass in Hemmingen sind so beliebt, dass sie meist schon lange zuvor ausgebucht sind. Jetzt haben gleich drei Aktionen an einem Tag die Kinder begeistert: Das erstmals angebotene Lasergame, Action-Painting auf dem Bauspielplatz und ein Schauspielkurs im Jugend-Kultur-Haus.