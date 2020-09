Hemmingen-Westerfeld/Wilkenburg

Der Standort mag wegen der Hochwasserlage umstritten sein. Dennoch: „Es gibt nichts, was gegen die Fortführung des Verfahrens spricht“, sagte Fachbereichsleiter Axel Schedler zum geplanten Bau des Feuerwehrgerätehauses an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld. Neben dem Lidl-Markt sollen die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg erstmals ein gemeinsames Gebäude beziehen, das unter anderem auch als Übungsgelände und für die Kleiderkammer der Stadtfeuerwehr dient.

Privatleute und Behörden konnten jetzt erste Stellungnahmen zu dem Projekt abgeben. Schedler zeigte sich zuversichtlich: „Wir können den Satzungsbeschluss zum Jahresende fassen. Dann könnte der Bauantrag folgen.“ Laut Verwaltung ist ein solches Gebäude im Hochwasserschutzgebiet erlaubt, ein Wohnhaus wäre es nicht. Hinzu kommt, dass in nächster Zeit keine andere Fläche zur Verfügung steht.

Verband warnt vor Hochwassergefahr

Der Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere Leine kritisiert jedoch in einem Schreiben, dass die Stadt in der Nähe bereits eine Kindertagesstätte im Überschwemmungsgebiet gebaut hat. Die Stadt entgegnet in einer Ratsvorlage, ihr sei die „sensible wasserwirtschaftliche Situation bewusst“.

Auch befürchten Anwohner, dass das Hochwasser wegen des Neubaus schlechter abfließt und ihre Grundstücke überschwemmt sein könnten. Ein Paar schreibt: „Wir werden dann unsere Häuser aufgeben und aus Hemmingen fortziehen müssen.“ Die Verwaltung hingegen erläutert in der Ratsvorlage: „Eine Zunahme der Hochwassergefahr ist daher insbesondere für den Bereich Sundernstraße, Yvetotstraße, Siecum und Besselhof nicht zu erwarten.“

Grüne: Viel Regenwasser versickern lassen

Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt drängten die Bündnisgrünen jetzt darauf, dass Regenwasser nicht nur auf den Parkplätzen für Privatautos der Feuerwehrleute versickern soll. „So viel versickern, wie es geht“, so müsse die Devise nach Ratsfrau Ulrike Roth lauten. Schedler entgegnete: „Wir sehen das kritisch.“ Es handele sich schließlich um ein Feuerwehrgebäude. „Wir müssen auch auf die Funktion achten“, sagte der Fachbereichsleiter. Regenwasser werde zum Beispiel schon im Gründach zwischengespeichert und in einer Zisterne.

Der Ausschuss befürwortete das Planverfahren fortzusetzen, die Grünen enthielten sich bei der Abstimmung. Nächste Woche befasst sich der Rat mit dem Bebauungsplan. Ein weiterer Bebauungsplan sei notwendig, weil das Gelände an der Weetzener Landstraße für den Neubau aufgeschüttet werde, erläuterte Schedler. Um den Bestimmungen des Wasserrechts und Naturschutzes nachzukommen, müsse die Stadt für einen Ausgleich sorgen. Der Ausschuss befürwortete einstimmig, dass dies auf einer Fläche südlich des Strandbades in Hemmingen-Westerfeld geschehen soll, die der Stadt bereits gehört.

Ausgleich für Neubau Gerätehaus und KGS-Neubau

Die Fläche ist laut Verwaltung so groß, dass auch für zwei weitere Projekte ein Ausgleich geschaffen werden kann: für das geplante neue Schulgebäude auf dem KGS-Campus und für die bereits fertige Buswendeschleife an der KGS. Hierfür sollte der Ausgleich eigentlich nördlich des Friedhofs von Hemmingen-Westerfeld sein, doch der geplante Platz steht laut Verwaltung nicht mehr zur Verfügung: Dort hat sich ein schützenswertes Biotop entwickelt.

