Hemmingen-Westerfeld

Die Altpapiercontainer an der Kreuzung Börie/Im Dorffeld in Hemmingen-Westerfeld platzen aus allen Nähten. Aus den Öffnungen quellen Papier und Pappe hervor, auf der Straße neben den Behältern liegen Kartons und blaue Säcke mit Altpapier.

Laut einem Anwohner leert der Entsorger Aha seit rund sechs Wochen die Container nicht mehr wie gewohnt zweimal wöchentlich, sondern nur noch alle zwei Wochen. Aha bestreitet dies jedoch. „Aufgrund der winterlichen Witterung und einer hohen Schneedecke konnten die Container in dieser und in der vergangenen Woche nicht geleert werden“, sagt Unternehmenssprecher Stefan Altmeyer. An den Abfuhrzeiten habe sich jedoch nichts geändert. Die Container würden, wie auch in der Vergangenheit, im wöchentlichen Rhythmus geleert.

Von Stephanie Zerm