Seit Dezember 2014 hat sich die Bürgerinitiative Aktion Pro B 3 Umgehung Hemmingen nicht mehr öffentlich geäußert. Damals war der symbolische Spatenstich für die Umgehungsstraße. „Wir wollten den Streit zur Umgehung nicht weiter befeuern, der zumindest uns nach dem offiziellen Beginn der Bauarbeiten nicht mehr sinnvoll erschien“, erklärt jetzt Schriftführer Daniel Josten. „Die Hoffnung, dass endlich wieder mehr Sachlichkeit und Besonnenheit Einzug hielte, hat sich leider nicht immer erfüllt.“

Zahlreiche Erklärungen sowie Leserbriefe in den vergangenen Tagen zeigen laut der Initiative, dass „die ausführliche Diskussion im Vorfeld der Planung und bis zum Beschluss über die Finanzierung mehr als zehn Jahre später offenbar nicht mehr allen in Erinnerung ist“. Seit Freitagmittag rollt der Verkehr auf der 7,5 Kilometer langen Trasse, die in Oberricklingen beginnt und zwischen Arnum und Pattensen in die bisherige B 3 mündet. Bevor sich die Initiative auflöst, teilt der Vorstand mit: „Wir freuen uns, dass die Umgehung nun endlich fertig ist.“

Die B-3-Ortsumgehung ist fertig. Quelle: Andreas Zimmer

Aktion Pro B 3: Anwohner müssen weniger unter Lärm leiden

Insgesamt rund 900 Menschen an der alten Bundesstraße in Arnum und Hemmingen-Westerfeld seien vom Lärm unmittelbar betroffen. „Sie leben in direkter Nähe zu einer Straße, die nach Verkehrszählungen im Rahmen der Planung täglich zwischen 22.000 und 32.000 Fahrzeuge benutzten.“ Der Anteil an Lastwagen sei in den vergangenen Jahren gestiegen.

„Unsere Mitglieder sind nicht wegen der geringen Immobilienpreise an die Bundesstraße gezogen, sondern wohnen zum Großteil seit Jahrzehnten, einige Familien sogar seit mehr als 100 Jahren, an dieser Straße“, erläutert Josten. „Keineswegs sind wir begeisterte Autofahrer oder Lobbyisten der Automobil- oder Asphaltindustrie, als die wir zwischenzeitlich verunglimpft wurden.“ Auch die Mitglieder würden sich für Umwelt- und Klimaschutz und für eine Verkehrswende einsetzen. „Denn niemand weiß besser als viele unserer Mitglieder, wie belastend der ständig zunehmende Autoverkehr für Anwohner ist.“ An der bisherigen B 3 seien aber weder eine Verkehrsberuhigung noch ein zusätzlicher Lärmschutz möglich gewesen. „Und wir sind, nachdem wir Jahrzehnte auf eine kommende Umgehungsstraße vertröstet wurden, auch nicht bereit, auf eine wann auch immer einsetzende Verkehrswende in ferner Zukunft zu warten.“

Kritik an Ausgleich für Wertsteigerung für Grundstücke

Der Bau der Umgehungsstraße mache den Weg frei für die Stadtbahn nach Hemmingen. Die Ortsdurchfahrten in Arnum und Hemmingen-Westerfeld sollten nun so gestaltet werden, dass sie für Autos nicht mehr attraktiv seien und wieder mehr Platz und Sicherheit für Fahrrad- und Fußgängerverkehr sei. „Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass die Anwohner der alten Bundesstraße für die ,Wertsteigerung‘ ihrer Immobilien zur Kasse gebeten werden sollen. Das geschieht in Hemmingen auch an anderer Stelle nicht, und es hat für den jahrzehntelangen Wertverlust auch nie eine Entschädigung gegeben.“

Die Initiative dankt unter anderem den Entscheidern im Bundes- und im Landtag sowie Hemmingens Bürgermeister Claus Schacht, „der dieses Projekt während seiner gesamten Amtszeit konsequent unterstützt und verfolgt hat“, aber auch den Unterstützern aus Hemmingen „über Parteigrenzen hinweg“. Der Bau hat mehr als 70 Millionen Euro gekostet. „Wir bedauern, dass aus nachvollziehbaren Gründen aufgrund der Pandemie keine feierliche Eröffnung möglich war“, sagt Josten.

