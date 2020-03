Nachtarbeiter und Nachtschwärmer waren am Wochenende in Hemmingen-Arnum in der Friedens-Kirchengemeinde zu Gast. In der Veranstaltungsreihe „Echtzeit“ haben sie über ihre nächtlichen Tätigkeiten berichtet. Für die Besucher gab es außerdem Literaturtipps zur Nacht, Suppe und verschiedene Betthupferl.