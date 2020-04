Die Region Hannover will bei der Baustelle in der Ortsdurchfahrt in Hemmingen-Arnum nachbessern. Denn Passanten und Radfahrer kritisieren, dass sie dort auf dem einzigen Weg zu wenig Platz haben und den Corona-Sicherheitsabstand nicht einhalten können. Für Autofahrer steht noch mehrere Wochen lang nur eine Fahrspur zur Verfügung.