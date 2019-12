Alle Plätze waren besetzt, als der Gesangverein Eintracht Harkenbleck am Wochenende in der Kapelle in Hemmingen-Harkenbleck aufgetreten ist. Doch es gab nicht nur Musik und Gesang: Das Adventskonzert endete mit einem Beisammensein in der benachbarten Scheune bei Glühwein und Schnittchen.