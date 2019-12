Feuerwehrmusikzug präsentiert „Musikalische Schlittenfahrt“

Hemmingen

Eine Schlittenfahrt durch die Trinitatiskirche? Musikalisch ist alles möglich. Zum Adventskonzert hatte der Feuerwehrmusikzug Hiddestorf/Ohlendorf für Sonntagnachmittag in das Gotteshaus in Hemmingen-Westerfeld eingeladen.

In den vergangenen beiden Jahren drehte es sich klanglich um „ Weihnachten in der Welt“ (2017) und „ Weihnachten im Film“ (2018), diesmal war es die „Musikalische Schlittenfahrt“. Das kam an, denn in der Kirche waren mit etwa 130 Frauen und Männern alle Sitzreihen besetzt.

Feuerwehrmusikzug präsentiert abwechslungsreiches Programm

Mit Schellenklang ging es mit den 36 Musikern durch die Jahrhunderte. Es erklangen zudem Flöten und Klarinetten, Saxofone sowie Schlagzeug und zahlreiche Blasinstrumente wie Trompeten, Hörner und Posaunen. Fast eineinhalb Stunden lang lenkte der musikalische Leiter Mirco Meutzner seinen Musikzug gekonnt von der Barockmusik Johann Sebastian Bachs („Bist Du bei mir“) und Georg Friedrich Händels („Tochter Zion“) bis hin zum Bigband-Sound des 20. Jahrhunderts mit „ Santa Baby“ von Philip Springer und Jule Stynes „Let it snow“.

Dazwischen gab es gekonnte Routen-Schlenker mit Engelbert Humperdincks „Hänsel und Gretel“, der Suite aus Tschaikowskys Ballett „Der Nussknacker“ und der aus Mirco Meutzners Feder stammenden „Ohlendorfer Schlittenpolka“ mit Lokalkolorit. Das Publikum war mittendrin aufgefordert, beim weihnachtlichen „Macht hoch die Tür“ kräftig mitzusingen.

Von Torsten Lippelt