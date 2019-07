Hemmingen-Westerfeld

Die Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen-Westerfeld hat jetzt 90 Absolventen des Haupt- und Realschulzweigs in einer Feierstunde im Forum entlassen. Moderiert wurde die Veranstaltung von dem kommissarischen Leiter des Realschulzweigs, Hans-Jörg Hansemann, und der Koordinatorin des Hauptschulzweigs, Linda Wein. Für die musikalische Begleitung sorgte das Orchester der Schule, das auch beim Einlaufen der Absolventen spielte. Das teilte die KGS am Mittwoch mit.