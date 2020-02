Strabs: So geht es mit den Straßenausbaubeiträgen in Hemmingen weiter

Hemmingen

Kippt nun auch die Stadt Hemmingen die Straßenausbaubeitragssatzung –kurz: Strabs? Danach sieht es aktuell nicht aus. Bürgermeister Claus Schacht erläuterte, in den vier Ratsfraktionen ergebe sich „kein abschließendes einheitliches Bild“.

CDU-Fraktionschef Ulff Konze erklärte am Donnerstagabend im Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Inneren Service, dass es in den Reihen der Christdemokraten unterschiedliche Meinungen zu dem Thema gebe. Er warnte, die Debatte nach der Devise auszurichten: „Wo ist der Applaus am lautesten?“ Denn es sei unseriös, die Strabs abzuschaffen, doch die Bürger über die Gegenfinanzierung im Unklaren zu lassen.

Anwohner müssen teils fünfstellige Beiträge zahlen

Die mitunter bis zu fünfstelligen Beiträge müssen Anwohner zahlen, wenn Straßen erneuert und verbessert worden sind. Der Kerngedanke bei der Abschaffung ist, dass Straßen von allen genutzt werden, deshalb sollen auch alle dafür zahlen. Manche Bundesländer wie Hamburg und Bayern haben die Strabs abgeschafft, nicht aber Niedersachsen. Nun geschieht dies vereinzelt, mitunter heben die Kommunen aber jetzt die Steuern an.

Hemmingens Nachbarstadt Pattensen wird die Strabs zum 1. Januar 2021 abschaffen. Bürgermeister Schacht sagte, in Pattensen beginne jetzt erst die spannende Debatte: Wie lasse sich die Summe finanzieren, die durch die Strabs wegbricht? Der Wegfall der Strabs bedeute zwar weniger Verwaltungsaufwand. „Doch die Insel-Lösungen sind nicht klug“, sagte Schacht. Es müsse eine einheitliche Regelung für ganz Niedersachsen geben. Der Bürgermeister mahnte an, das umstrittene Thema „in Ruhe zu diskutieren“. Doch eines stehe fest: „Es gibt keinen Dritten, der die Last abnimmt.“ Er gehe davon aus, dass die Strabs in Hemmingen in der laufenden und bis Herbst 2021 andauernden Ratsperiode bleibe.

Ausschuss diskutiert über Straßenausbaubeiträge

Die Erste Stadträtin Regina Steinhoff verwies darauf, dass auch in der Finanzplanung der Stadt bis 2023 kein Wegfall der Strabs vorgesehen sei. Da der Hemminger Haushalt defizitär sei, werde die Kommunalaufsicht der Region Hannover, die den Etat genehmigt, die Entscheidungen in Hemmingen kritisch beobachten.

Konze gab zu bedenken, dass ein Wegfall auch ungerecht gegenüber jenen sei, die Jahrzehnte lang Beiträge gezahlt haben. Hinzu komme, dass sich die Regelungen durchs Land verbessern, zum Beispiel durch Ratenzahlungen über einen längeren Zeitraum.

DUH legt Thema Strabs zu den Akten

Wolf Hatje (DUH) erinnerte an eine Liste mit Fragen zur Strabs, die die Unabhängigen vor etwa zwei Jahren an die Verwaltung gestellt hatten. Deren Antworten führten dann zu einer Entscheidung der DUH: „Wir haben das Thema beiseite gelegt“, sagte Hatje. In dem Papier von 2018 steht, dass die Stadt bis 2022 keinen Straßenausbau plant, für den Anwohner Beiträge zahlen müssten.

Dies ist laut Verwaltung weiterhin aktuell. Auch die geplante Umgestaltung der Ortsdurchfahrt (B3) Arnum soll nicht über die Strabs, sondern ein anderes System laufen. Die Stadt hofft in ein Förderprogramm für den Städtebau zu kommen. Bereits seit Ende 2016 wird aber die neue Straßenbeleuchtung in Hemmingen über die Strabs abgerechnet.

Einwohner löst in Fragestunde Diskussion aus

SPD und Bündnisgrüne haben sich im Ausschuss nicht zur Strabs geäußert. Ausgelöst wurde die Diskussion im Finanzausschuss von einem Zuhörer. In der Einwohnerfragestunde wollte er wissen, wie die Stadt zu dem Thema stehe. Schließlich werde der Hochwasserschutz – der Rat will in diesem Monat darüber beschließen – auch von allen Bürgern in Hemmingen bezahlt und nicht nur von den Anwohnern.

Die AfD hat sich jetzt in einer Pressemitteilung für die ersatzlose Abschaffung der Strabs in Hemmingen ausgesprochen. Einer der Gründe: Die Straßen würden von allen Bürgern genutzt, nicht nur von denen, die ihr Haus an der jeweiligen Straße haben.

