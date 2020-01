Feuerwehrgerätehaus in Harkenbleck soll abgerissen werden

Hemmingen

Das Feuerwehrgerätehaus in Harkenbleck ist bald eine Baustelle: Es soll abgerissen und auf dem Gelände neu errichtet werden. Das sieht der neueste Entwurf vor.

Abriss und Neubau sind nicht ganz einfach, denn zu dem verwinkelten Gebäudekomplex an der Straße Hallerskamp gehören auch der Kindergarten und die Mehrzweckhalle. Laut Stadtverwaltung sollen die Bauarbeiten in diesem Jahr beginnen und 2021 enden.

Das sind die Pläne für das Feuerwehrgerätehaus in Harkenbleck

Nicht nur die Feuerwehr hätte in dem Neubau mehr Platz, denn die Fahrzeuge sind im Laufe der Zeit immer breiter geworden. Auch der Kindergarten hätte dann seinen eigenen Bereich. Zurzeit nutzt die Kita einen Schulungsraum der Feuerwehr als Schlafraum. Diesen Raum wird der Kindergarten übernehmen, wenn das neue Gerätehaus fertig ist.

So könnte der Neubau des Gerätehauses in Harkenbleck aussehen. Quelle: Planungsbüro Schäfer Krause Schulz

Die Kosten belaufen sich mittlerweile auf etwa 1,9 Millionen Euro, rund 600.000 Euro mehr als bisher geplant. Die Verwaltung begründet dies unter anderem mit allgemeinen höheren Baukosten sowie Mehrkosten beim Tief- und Kanalbau und dem energetischen Standard, der über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht. Diesen befürwortet sie auch aus ökologischen Gründen. Es gibt statt eines Neubaus in Holzrahmenbauweise mit Gründach auch eine Variante mit einer Massivbauweise und einem niedrigeren energetischen Standard. Diese Variante kostet fast 1,7 Millionen Euro.

Planer stellen Entwürfe vor

Das Planungsbüro Schäfer Krause Schulz (SKS) aus Hannover wird die Pläne im Feuerschutzausschuss am Montag, 20. Januar, vorstellen. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld.

In der Fahrzeughalle ist es eng zu geworden. Hinten sind die Spinde zu sehen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Die ersten Varianten wurden im November 2018 präsentiert. Damals wurde beschlossen, eine bestimmte Variante weiterzuverfolgen. Sie sieht unter anderem vor, dass die Stadt eine erst vor etwa vier Jahren barrierefrei umgebaute Bushaltestelle abreißt und eine neue versetzt baut. Damit wäre auf dem Grundstück mehr Platz gewonnen. Für dieses Vorhaben stehen 100.000 Euro im Etatentwurf 2020 der Stadtverwaltung.

Kindergarten wird eventuell umgebaut

Weitere 25.000 Euro sind für ein Gutachten vorgesehen. Zum einen sei durch den Neubau des Gerätehauses der Brandschutz in der Mehrzweckhalle und im Kindergarten anzupassen, erläutert Fachbereichsleiter Axel Schedler. Der Neubau solle mit der Halle verbunden werden. Zum anderen werde möglicherweise der Kindergarten umgebaut, wenn der zurzeit gemeinsam mit der Feuerwehr genutzte Schulungsraum frei ist.

Die Bushaltestelle vor dem Gerätehaus soll abgerissen werden. Für den Neubau des Gerätehauses in Harkenbleck muss die Haltestelle am Hallerskamp dauerhaft versetzt werden. Quelle: Andreas Zimmer

Die Halle wurde 1974 gebaut. Zwei Jahre später folgte der Anbau der Feuerwehr. Das ehemalige Schulgebäude mit dem heutigen Kindergarten stammt aus dem Jahr 1954.

Bauarbeiten auch in anderen Gerätehäusern

Auch in anderen Stadtteilen wird an den Gerätehäusern gearbeitet oder ein Umbau ist geplant.

Arnum: Der An- und Umbau des Gerätehauses an der Arnumer Kirchstraße für etwa 3,4 Millionen Euro schreitet voran. Der Grundstein wurde im August 2018 gelegt. Das Vorhaben ist in zwei Abschnitte unterteilt und soll im Sommer 2020 beendet sein.

Hemmingen-Westerfeld:Die Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg wollen in ein gemeinsames Gerätehaus ziehen. Das wird neben dem Lidl-Markt an der Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld gebaut. Die Verwaltung hat den ersten Spatenstich für 2021 angekündigt. Im Haushalt sind bislang etwa 7,4 Millionen Euro geplant, doch nach Angaben der Verwaltung ist voraussichtlich auch dort mit steigenden Baukosten zu rechnen.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer