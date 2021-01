Harkenbleck

Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine Feuerwehr vorübergehend umziehen muss. Aber in Harkenbleck müssen Löschfahrzeug und Mannschaftstransportwagen nun den Baufahrzeugen weichen. Anfang Februar wird das Gerätehaus an der Straße Hallerskamp abgerissen, damit dort ein Neubau entstehen kann.

In dem Gebäudekomplex am Hallerskamp sind Feuerwehr, Kita und Sporthalle untergebracht. Quelle: Andreas Zimmer

Die Einsatzbereitschaft sei weiterhin gewährleistet, teilte die Abteilung Sicherheit und Ordnung auf Anfrage dieser Zeitung mit. Fahrzeuge und Material seien sicher und trocken in Harkenbleck untergestellt. Wo die eigens dafür gemietete Immobilie ist, möchte die Stadt nicht mitteilen, handele es sich doch um ein Privatgrundstück. Das temporäre Gerätehaus sei nicht als solches ausgeschildert. Feuerwehrsprecher Lennart Fieguth erläuterte auf Anfrage, bei einem Einsatz würden Feuerwehrleute ihre Kameraden bei der Fahrt vom Grundstück auf die Straße einweisen. Im Jahr 2020 gab es 27-mal Alarm für die Feuerwehr der rund 1000 Einwohner zählenden Ortschaft. „Wir fahren weiterhin alle Einsätze mit.“

Feuerwehr Harkenbleck zieht um

Der übliche Ausbildungsbetrieb müsse zurzeit zwar wegen Corona ruhen, nicht aber das digitale Geschehen. Es sei aber ohnehin nie im Gerätehaus geübt worden, sondern zum Beispiel auf Garagenhöfen oder am Feld, sagte Fieguth. Für Versammlungen könne die Feuerwehr zunächst noch ihren Lehrgangsraum nutzen, den sie sich mit der Kindertagesstätte in dem Gebäudekomplex teilt, oder sie weiche auf die Sporthalle aus, die ebenfalls zu dem Komplex gehört.

Das alte Gerätehaus wird abgerissen. Quelle: Andreas Zimmer

Wegen Corona musste die Feuerwehr beim Umzug umplanen. „Normalerweise wären alle Helfer an einem Tag gekommen. Nun hat sich der Umzug über drei Samstage jeweils drei Stunden lang verteilt.“ Eine Zweiergruppe sei am bisherigen Gerätehaus gewesen und eine am neuen Standort in der Nähe. Vom Schutzanzug über Schläuche bis zu Werkzeug – mit eigenen Fahrzeugen und in Containern brachten die Feuerwehrleute das Material ins neue Gebäude. Der Umzug, organisiert von Ortsbrandmeister Alexander Specht und seinem Stellvertreter Heiko Schottmann, sei problemlos verlaufen. Sobald es möglich sei, ziehe die Feuerwehr zurück an den Hallerskamp.

Arbeiten für Neubau des Gerätehauses beginnen

Stadtsprecherin Sabine Hürthe machte deutlich, dass die Arbeiten für den Neubau wie geplant beginnen. „Trotz der Bauarbeiten wird der Zugang zur Kita und zur Mehrzweckhalle nicht beeinträchtigt und ist jederzeit möglich.“ Die Kita ist über einen sogenannten Schutztunnel erreichbar und die Halle über den gewohnten Eingang. „Nach dem Abriss wird voraussichtlich im März mit den Erschließungsarbeiten und dem Neubau des Gebäudes begonnen.“ Im März 2022 solle dann alles fertig sein. Bislang hieß es Ende dieses Jahres, doch dies war nur ein grober Zeitplan.

Der Eingang zur Kita (rechts) führt bald durch einen sogenannten Schutztunnel. Quelle: Andreas Zimmer

Um das gesamte Gelände werde ein Bauzaun gezogen. Die angrenzende Bushaltestelle wurde schon im vergangenen Jahr verlegt. Das schafft Platz für die neue Zufahrt zum Gelände. Auf dem Grundstück entsteht ein neues Gebäude als Anbau an den bestehenden und verwinkelten Komplex, zu dem auch der Kindergarten und die Mehrzweckhalle gehören. Letztere nutzt unter anderem der Sportverein.

Feuerwehr hat zu wenig Platz

Der Grund für das 1,9-Millionen-Euro-Projekt: Die Feuerwehr hat im derzeitigen Gebäude aus dem Jahr 1976 durch die über die Jahre breiter gewordenen Fahrzeuge zu wenig Platz. Außerdem fehlen Umkleiden für beide Geschlechter. Nun ist ein etwa 35 Meter langer, eingeschossiger Holzbau mit Gründach und Fotovoltaikanlage geplant. Die Fahrzeughalle mit roten Toren bekommt viel Glas – sowohl zur Straße Hallerskamp hin als auch nach hinten zum Grundstück.

Die alte Bushaltestelle wird ebenfalls abgerissen. Quelle: Andreas Zimmer

Die Stadt bittet um Verständnis für die Bauarbeiten. „Sie ist um einen reibungslosen Ablauf bemüht und versucht, die Beeinträchtigungen für die Feuerwehr, aber auch für die Anwohner, Sportvereine und die Kindertagesstätte so gering wie möglich zu halten“, erläuterte Hürthe.

Spielgarten soll 2022 umgebaut werden

Die Harkenblecker Mehrzweckhalle wurde 1974 gebaut. Zwei Jahre später folgte der Anbau der Feuerwehr. Das ehemalige Schulgebäude mit dem heutigen Kindergarten stammt aus dem Jahr 1954.

Ein Schild informiert, dass die bisherige Bushaltestelle nicht mehr angefahren wird. Quelle: Andreas Zimmer

Durch den neuen Anbau erhält der Kindergarten seinen eigenen Bereich. Die Kindertagesstätte Harkenblecker Spielgarten soll voraussichtlich im Jahr 2022 umgebaut werden.

Die Bushaltestelle am Hallerskamp wurde bereits verlegt. Quelle: Andreas Zimmer

Von Andreas Zimmer