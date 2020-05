AG Radverkehr soll über Wilkenburger Spinne diskutieren

Hemmingen

Die Arbeitsgemeinschaft Radverkehr steht in den Startlöchern. Wegen des Coronavirus wurde das für Mitte März geplante Treffen abgesagt. Eigentlich wollten die Mitglieder über die Vorschläge und Anregungen sprechen, die Bürger im Februar und März bei Workshops von Stadt und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) geäußert haben. Ein neuer Termin ist noch nicht bekannt.

Zu der im vergangenen Jahr gebildeten Arbeitsgemeinschaft, die in vertraulicher Runde tagt, gehören Vertreter von Politik, Verwaltung und Polizei sowie der ADFC der ADAC und der Fridays-For-Future-Gruppe. Die AG soll bewirken, dass die Stadt ihr 2015 beschlossenes Radverkehrskonzept stärker und schneller umsetzt.

Gefahrenpunkt Dorfstraße und Wülfeler Straße

Vor der Corona-Krise war geplant, den Kommunalpolitikern nach den Sommerferien – diese enden im August - eine Prioritätenliste zu präsentieren, damit sie entsprechende Summen im städtischen Haushalt 2021 verankern. Zu den Kritikpunkten gehört zum Beispiel die sogenannte Wilkenburger Spinne, also die Einmündung der Dorfstraße in die Wülfeler Straße.

Radfahrer seien dort einer Gefahr ausgesetzt. Wenn sie die Wülfeler Straße vom dortigen Parkplatz aus queren, werden sie von Fahrern aus Richtung Wilkenburg erst spät gesehen, weil der Bereich hinter einer Kurve liegt. Radfahrer können auch übersehen werden, wenn Fahrer auf der Dorfstraße im Berufsverkehr bei den Rückstaus, die sich dort bilden, fix eine Lücke auf der Wülfeler Straße erwischen wollen. Außerdem ist die rote Radwegmarkierung an der Einmündung Dorfstraße nur noch in Teilen zu erkennen. Zu den Vorschlägen, wie sich die Situation entschärfen lassen könnte, gehört unter anderem der Bau eines Kreisels und einer Verkehrsinsel wenige Meter weiter in Richtung Wülfel.

Von Andreas Zimmer