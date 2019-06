Hemmingen/Pattensen

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) lädt zu einer Feierabendtour durch das Gebiet rund um Hemmingen ein. Erfahrene Tourenleiter der Ortsgruppe Hemmingen/Pattensen werden die etwa zweistündige Fahrt am Mittwoch, 5. Juni, begleiten. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Dort wird gemeinsam mit den Teilnehmern die Strecke festgelegt.

Feierabend-Radtour mit dem ADFC

Das Angebot richtet sich an alle, die zum Feierabend noch in gemütlichem Tempo ein paar Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen wollen. Eine besondere Kondition ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist auch mit einem Pedelec möglich.

Die Ortsgruppe weist darauf hin, dass die gefahren Kilometer auch noch für die Aktion des Stadtradelns verwendet werden könne. Die Aktion endet am Sonnabend, 8. Juni.

Von Tobias Lehmann