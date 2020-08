Hemmingen

Schon von Weitem ist das Hämmern zu hören. Am westlichen Ufer des Strandbadsees in Hemmingen-Westerfeld vergnügen sich 18 Jungen und Mädchen im Alter von zehn bis 13 Jahren auf dem Bauspielplatz. Diese Aktion ist Teil des Ferienpasses der Jugendpflege der Stadt. Mehr als 80 Termine haben die Organisatoren mit Kooperationspartnern zusammengestellt. „Die Kinder haben an den meisten Angeboten ein großes Interesse“, sagt René Döpke von der Jugendpflege. Sie hätten eine Auslastung von etwa 90 Prozent.

Allerdings gelten auch für den Ferienpass weiterhin bestimmte coronabedingte Beschränkungen. Wuselten um Döpke in den Vorjahren noch 40 Kinder den ganzen Tag über auf dem Bauspielplatz herum, so sind es nun pro Tag zwar 36, allerdings nur für drei Stunden und in zwei Gruppen eingeteilt – die Früh- und Spätschicht. „Die Eltern sind aber sehr froh, dass wir überhaupt etwas machen“, berichtet Döpke.

Kinder bauen Hütten, backen Pizza oder entspannen auf dem Floß

Die Kinder haben ebenfalls großen Spaß. „Es ist toll, gemeinsam Hütten bauen zu können“, sagt die zehnjährige Sophia. Leo, mit dem sie ein Holzbrett durchsägt, ist nach eigener Aussage handwerklich begabt. „Ich habe Papa bei uns im Garten schon beim Bau der Terrasse und des Teiches geholfen“, sagt er stolz. Während sie sich mit dem Werkzeug austoben, das jeder Teilnehmer von zu Hause mitbringen musste, schiebt Ray eine Pizza in den vorgeheizten Lehmofen. Seitdem er sieben Jahre alt ist komme er jeden Sommer auf den Bauspielplatz, sagt der 13-Jährige. Die ebenfalls 13-jährigen Kaija und Noa genießen unterdessen eine kleine Auszeit auf dem kürzlich fertiggestellten Floß.

Döpke erhält Unterstützung von FSJlern und Jugendgruppenleitern. „Man muss überall Augen und Ohren haben“, sagt er. Grundsätzlich dürfen die Kinder aber alles auf dem Gelände ausprobieren. Wenn die Kinder sich dann mal weh tun, tröstet Döpke sie und ermutigt sie weiterzumachen. Schließlich sei das auch eine wichtige Erfahrung.

305 Kinder melden sich für Ferienpass an

Aufgrund der Corona-Krise musste die Jugendpflege das im Februar bereits fertiggestellte Programm wieder absagen. Nach den Lockerungen entschieden sich die Verantwortlichen schließlich doch für Angebote, die nur im Internet einsehbar waren. 305 Kinder hatten sich für den Ferienpass online angemeldet.

Für die meisten Angebote gilt eine Teilnehmerbegrenzung. „Einige Dinge waren so begehrt, dass wir sie noch ein zweites Mal anbieten“, sagt Döpke. So wird es noch einen zweiten Spaziergang mit Alpakas in Harkenbleck geben. Auch das Lasergame, einer Art Fangen, bei dem die Teilnehmer mit einem Lichtpunkt auf die Gegner zielen, erfreute sich großer Beliebtheit und wird zum vierten Mal wiederholt.

Mangelndes Interesse: Schreibwerkstatt fällt aus

Nur wenige Angebote kamen nicht gut an. Wenige Kinder interessierten sich für die Schreibwerkstatt. Döpke vermutet, dass der Name schlecht gewählt wurde. „Schreibwerkstatt in den Ferien? Da hat wohl keiner Lust drauf.“ Kurios fand er das geringe Interesse am Zusatztermin der Wald-Wiesen-Park-Safari. „Das erste Angebot war ausgebucht, und wir hatten eine lange Warteliste. Für den zweiten Termin interessierte sich keiner mehr, und wir mussten es absagen.“

Im Internet unter jugendpflege-hemmingen.de sind die weiteren Ferienpassaktionen und die freien Plätze aufgelistet. Wichtig ist, dass sich nur Kinder für weitere Angebote anmelden können, die schon für den Ferienpass registriert sind. „Externe können jetzt nicht mehr dazukommen“, sagt Döpke.

Von Mark Bode