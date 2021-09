Hemmingen

Seit Mittwoch gilt die neue Corona-Verordnung des Landes. Und die hat den Gastronomen einen Ermessenspielraum gegeben, der gar nicht so einfach zu nutzen ist: 2G oder 3G, das ist die Frage. Wer sich in den Hemminger Restaurants und Cafés umhört, merkt, dass sich die Inhaberinnen und Inhaber aus unterschiedlichen Gründen für die eine oder andere Lösung entschieden haben.

Zum Hintergrund: Seit dem 22. September müssen Gastronomen ab der Warnstufe 2 den Zugang zum Gastraum auf Geimpfte und Genesene (2G) beschränken. Das bezieht sich auf die Gäste wie auf das Personal. In Außenbereichen dagegen dürfen auch negativ Getestete bewirtet werden, ein Schnelltestergebnis reicht aus. Bei Warnstufe 3 gilt im Prinzip das gleiche wie bei Stufe 2, mit dem Unterschied, dass für den Testnachweis ein PCR-Test nötig ist. Welche Warnstufe gilt, entscheidet die Region.

Bei Warnstufe 1 dürfen geimpfte, genesene und getestete Personen (3G) im Innenbereich essen und trinken. Die neu geltende Verordnung gibt den Gastronomen aber die Möglichkeit, auch bei Warnstufe 0 und 1 nur Menschen mit Impf- oder Genesenennachweis in ihre Gasträume zu lassen. Der Vorteil für die Wirte: Sie müssen keine Abstände mehr einhalten, können ihre Tische enger stellen und so mehr Gäste empfangen. Zudem entfällt beim 2G-Modell die Maskenpflicht.

3G nicht mehr wirtschaftlich

In der Shinebar am Strandbad in der Hohen Bünte haben es sich die Betreiber nicht leicht gemacht, aber letztlich das 2G-Modell gewählt. „Mit großen Bauchschmerzen“ habe man die Diskussion um die neuen Regelungen verfolgt, schreibt das Team auf der Website der Bar: „Vor 14 Jahren haben wir einen Ort geschaffen, an dem es keine Unterschiede gibt und jeder Mensch willkommen ist.“

Nun dränge die Politik jedoch dazu, erstmals Unterschiede zu machen. Ein Wechseln zwischen 2G und 3G je nach Warnstufe sei nicht mehr wirtschaftlich, so könne man die benötigten Umsätze nicht generieren. Zudem habe das Café ohnehin nur sehr wenige Tische zur Verfügung. Nach eineinhalb Jahren der Einschränkung „werden wir Beschränkungen dieser Art nicht noch weitere sieben Monate bis zum nächsten Sommer überstehen“. Das gab das Team auch über seinen Facebook-Account bekannt. Die Reaktionen, sagt Chef René Bastian dieser Zeitung, seien zum größten Teil positiv und zustimmend gewesen – zumal es ein Außenprogramm mit Aktionen für den Winter gebe.

Bei Mutter Buermann in Devese dagegen werde man auf das 3G-Modell setzen, sagt Inhaber Stefan Nacke – nicht nur bis zum 10. November, wenn die neue Verordnung ausläuft, sondern nach Möglichkeit wohl auch bis zum Jahresende. „Unsere Gäste sind einfach nur froh, mit Impf- oder anderem Nachweis wieder essen gehen zu können.“

„Wir wollen niemanden ausschließen“

Auch im Landhaus Artischocke im alten Dorf in Hemmingen bleibt die Familie Stein bei 3G. „Wir wollen niemanden ausschließen“, sagt Lennart Stein, und daher auch ohne Warnstufe bei den größeren Tischabständen bleiben. Das schaffe Vertrauen bei allen Gästen. Und die Maske aufzusetzen, wenn man den Tisch verlässt, sei keine Zumutung.

In der Trattoria Stromboli in Arnum ist die Lage etwas anders, wie Chefin Susanne Semeraro erläutert: Noch seien nicht alle vom Personal vollständig geimpft, daher sei eine 2G-Regel bei Warnstufe 0 und 1 nicht machbar. Vorerst werde sie also das 3G-Modell beibehalten.

Im Café Webstuhl im Bürgerholz hängt es dagegen nicht vom Personal, sondern von den Räumlichkeiten ab. Die hintere Terrasse sei zurzeit noch geöffnet, sagt Inhaberin Christa Kammler, und der Zugang sei nur über den Innenraum möglich. 3G ist also zurzeit unumgänglich. Wenn saisonbedingt die Terrasse hinten schließt – wann, hänge von der Wetterlage ab – werde das Team aber auf 2G umsteigen. Für negativ Getestete gebe es dann immer noch den vorderen Außenbereich.

Von Katharina Kutsche