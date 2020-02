Arnum

Trotz Fahrverbots ist ein 29-Jähriger am Wochenende in einem BMW unterwegs gewesen. An der Bundesstraße 3 in Arnum geriet er in der Nacht zu Sonnabend gegen 2.15 Uhr in eine Polizeikontrolle. Der Mann aus Hannover wies sich den Beamten mit einem belgischen Führerschein aus, der jedoch gefälscht war.

Nächtliche Polizeikontrolle an der B3

Wie die Polizei mitteilte, muss sich der 29-Jährige nun nicht nur wegen des Fahrens ohne Erlaubnis verantworten, sondern auch wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Von Andreas Zimmer