Warum war ein bauhof-Vorstandsmitglied abends im Hotelzimmer einer Kabarettistin, als sie nicht da war? Was hat es mit Xala und Wowo auf sich? Und wo geht der „bauhof on tour“ im Jahr 2020 hin? Das Kulturzentrum in Hemmingen-Westerfeld feiert sein 20-jähriges Bestehen, blickt zurück und nach vorn.