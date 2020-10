Hemmingen-Westerfeld

Statt direkt an den Feuerwehrhäusern in den Ortsteilen hat Hemmingens Bürgermeister Claus Schacht die beiden neuen Mittleren Löschfahrzeuge (MLF) am Sonnabend coronabedingt auf dem Rathausplatz an die Ortsfeuerwehren Devese und Harkenbleck übergeben. „Eigentlich sind dies Zeiten, in denen wir eng zusammen stehen sollten“, sagte Schacht. „Das Gegenteil ist aber der Fall: Wir müssen Masken tragen und Abstand halten.“ Die Feuerwehren arbeiteten deshalb unter erschwerten Bedingungen. Um genügend Abstand halten zu können, wurden die Löschfahrzeuge diesmal auf dem Rathausplatz übergeben.

Die beiden MLF ersetzten fast 30 Jahre altes Gerät: Der Vorgänger in Harkenbleck war seit 1991, der in Devese seit 1992 im Einsatz. „Mit den neuen Fahrzeugen wird das Ausfallrisiko bedeutend geringer“, betonte Stadtbrandmeister Marc Wehrmann. Die beiden neuen Fahrzeuge seien nahezu identisch und mit 800 Liter fassenden Wassertanks ausgestattet, sagte Feuerwehrsprecher Lennart Fieguth. „Früher mussten wir immer an einen Hydranten ran.“ Die neuen MLF seien nun schneller einsatzbereit, das Wasser reiche für einen ersten Löschangriff. „Einen Pkw-Brand bekommt man damit locker aus“, so Fieguth. Bei einem Zimmerbrand sei die Wasserversorgung etwa für die ersten fünf Minuten gewährleistet.

Zur Galerie Hemmingens Bürgermeister Claus Schacht hat am Sonnabend zwei neue Mittlere Löschfahrzeuge an die Ortsfeuerwehren Devese und Harkenbleck übergeben. Die Anschaffungen schlagen mit 420.000 Euro zu Buche.

Beide Fahrzeuge sind mit einem Lichtmast ausgestattet. „Vorher mussten wir immer ein Stativ aufbauen, jetzt reicht ein Knopfdruck.“ Darüber hinaus können sich die Brandbekämpfer jetzt schon während der Fahrt mit Atemschutz ausrüsten. Bei den Vorgängern die Geräte hinten im Laderaum untergebracht. Und: Die Einsatzkräfte können sich nun endlich auch im Mannschaftsraum anschnallen. „Die alten Fahrzeugen waren so alt, da gab es das noch nicht“, sagt Fieguth. „Dabei ist das Unfallrisiko bei einem Einsatz zehnmal höher als bei einer normalen Autofahrt.“

Fast 420.000 Euro hat die Stadt in das neue Gerät investiert: Das am 15. September gelieferte Fahrzeug für Devese schlug mit 221.000 Euro zu Buche, 196.000 Euro kostete die Beschaffung des MLF für Harkenbleck, das bereits am 10. Februar ausgeliefert wurde. „Wir wollten es im März übergeben, Corona hat uns aber einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Schacht. Dieses MLF ist mit einer Heizung für den Wassertank ausgestattet. „Aufgrund des Neubaus des Gerätehauses könnte es für längere Zeit draußen stehen“, so Fieguth. Ohne Heizung könne das Wasser im Tank im Winter gefrieren und das Fahrzeug dadurch beschädigt werden.

Schacht lobte die Einsatzkräfte für ihre Mitarbeit bei der Beschaffung. „Solche Fahrzeuge bestellt man nicht, indem man im Internet einen Klick macht.“ Die MLF seien bedarfsgerecht auf die Ortsfeuerwehren abgestimmt. „Sie haben viele Stunden aufgebracht, um die Fahrzeuge entsprechend zu gestalten“, sagte der Bürgermeister den Helfern dankend.

Von Daniel Junker