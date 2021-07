Arnum

Die Ortsfeuerwehr Arnum hat erstmals eine Jahresversammlung komplett digital abgehalten. Ortsbrandmeister Frank Boßdorf freute sich nach der gut einstündigen Veranstaltung mit 36 Teilnehmenden am Sonnabend, dass alles so gut geklappt hat. Doch ein Ersatz für ein persönliches Treffen sei das nicht, betonte er. Nun hoffen die Feuerwehrleute, auf die neue Küche im Gerätehaus bald mit einem frisch gezapften Kaltgetränk anstoßen zu können.

Denn eine Feier zur Fertigstellung des neuen Gebäudes, das binnen zwei Jahren für rund 3,4 Millionen Euro errichtet wurde, gab es wegen Corona noch nicht. Dabei ist es schon seit rund einem Jahr in Betrieb, allerdings nur für unbedingt nötige Angelegenheiten der Feuerwehr. „Auf größere Treffen mussten wir bisher noch verzichten“, sagte Boßdorf. Er bedankte sich für die gute Zusammenarbeit während der Bauphase bei der Stadt und den Architekten, sprach aber auch mehrere Mängel an. So funktioniere die Sirene auf dem Dach des Gebäudes immer noch nicht richtig. Zudem gebe es unter anderem Probleme mit dem Warmwasser in den Duschen.

Mängel am neuen Gerätehaus sollen behoben werden

Die Erste Stadträtin Regina Steinhoff erklärte bei der digitalen Versammlung, dass Nachbesserungen bei größeren Bauprojekten üblich seien. In der Zeit, in der die Halle nur eingeschränkt genutzt wird, könne man diese Mängel noch ausbessern. Und Steinhoff versprach: Die offizielle festliche Eröffnung werde im Anschluss nachgeholt. Sie bedankte sich bei den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten für den Einsatz im vergangenen Jahr, dessen „Risiko durch das Coronavirus eher noch gestiegen ist“.

Feuerwehr wird 125 Jahre alt

Die Feuerwehr hätte in diesem Jahr noch einen weiteren Grund zum Feiern: Sie besteht seit 125 Jahren. „Das wollten wir gern mit der gesamten Stadt feiern, doch das geht wegen Corona nicht“, sagte Boßdorf. Ob und in welchem Umfang eine Festveranstaltung nachgeholt wird, will die Feuerwehr zunächst intern besprechen.

Boßdorf stellte auch die Einsatzstatistik des vergangenen Jahres vor. Insgesamt rückte die Feuerwehr 68-mal aus, 2019 war dies 62-mal nötig. Der Großteil der Einsätze verteilte sich auf technische Hilfeleistungen (27), ausgelöste Brandmeldeanlagen (20) und Brände (10). Einen Einsatz hob Boßdorf besonders hervor: Im November hatten Unbekannte Chemikalien wie Schwefelsäure und Salzsäure in Kanistern illegal auf dem Wertstoffelsammelplatz am Freibad Arnum entsorgt. „Das sind gefährliche Stoffe. Ich verstehe nicht, wie Menschen so unverantwortlich handeln können“, sagte der Ortsbrandmeister.

Zahl der Mitglieder blieb 2020 stabil

Die Feuerwehr hatte Ende des vergangenen Jahres 468 Mitglieder, zwei mehr als 2019. 61 von ihnen sind in der Einsatzabteilung aktiv. Die Jugendfeuerwehr hat 21 Mitglieder, die Kinderfeuerwehr Löschteufel 28. Der 20-köpfige Musikzug will nun bald wieder auftreten. Komplettiert wird die Feuerwehr Arnum durch zwölf Ehrenmitglieder, zwölf passive Mitglieder und 314 fördernde Mitglieder.

Beförderungen gab es in diesem Jahr keine, weil die notwendigen Lehrgänge wegen Corona alle ausfallen mussten. Auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften wurden verschoben. Gleichwohl ernannte Boßdorf zwei Mitglieder zu Ehrenmitgliedern: Wolfgang Frödrich und Ernst-August Nordmeyer sind seit 56 Jahren Mitglied der Feuerwehr Arnum. Frödrich war zwölf Jahre Ortsbrandmeister und hat unter anderem die Gründung der Jugendfeuerwehr sowie die Gründung des Fördervereins mit initiiert. Nordmeyer war neun Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister und zudem über viele Jahre Gruppenführer.

Von Tobias Lehmann