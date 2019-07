Hannover

Eine Rauchsäule steht über der Marie-Curie-Straße in Devese. Wenig später rückt die Feuerwehr mit fünf Ortsfeuerwehren an. Die Lagerhalle mit Büro einer Computerfirma steht in Flammen. Zeugen hatten die Brandschützer am Mittwoch gegen 18.15 Uhr alarmiert. Wie die Polizei mitteilte, hätten sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Personen mehr im Gebäude aufgehalten, daher gebe es keine Verletzten.

Unter Einsatz von Atemschutz betraten die Feuerwehrleute das Gebäude und setzten auch eine Drehleiter ein, um die Flammen durch das Flachdach von oben zu bekämpfen. Offenbar ging das Feuer von einem elektronischen Gerät aus. Genaueres soll der Kriminaldauerdienst ermitteln, der bis in die späten Abendstunden am Unglücksort im Einsatz war. Die Höhe des Schadens ist unbekannt.

Von Martin Voss