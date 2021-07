Erfolgreicher Protest: Tempo 30 in Hiddestorf bleibt

Hiddestorf

Das Land Niedersachsen hat die vor rund vier Wochen angeordnete Aufhebung der Tempo-30-Zone auf der Ihmer Straße in Hiddestorf zurückgenommen. Das teilte Bürgermeister Claus Schacht (SPD) am Dienstagmittag. „Die Region Hannover hat mich informiert. Ich bin sehr froh über diese Entscheidung“, sagte Schacht. Er bedankt sich ausdrücklich bei Regionspräsident Hauke Jagau, der sich sehr dafür eingesetzt habe, dass auf der Ortsdurchfahrt Tempo 30 erhalten bleibt.

„Ich hoffe sehr, dass jetzt insgesamt ein Umdenken auf Landesebene einsetzt. Es wäre schön, wenn wir regionsweit auf allen durch den Ort führenden Landesstraßen Tempo 30 bekommen könnten“, sagte Schacht. Die Region Hannover hat bereits ein entsprechendes Projekt angestoßen, das das Land aber genehmigen muss. Schacht weist ganz speziell auf das Alte Dorf in Hemmingen-Westerfeld hin. Dort wäre zum Beispiel eine Tempo-30-Zone wegen des großen Verkehrsaufkommens „sehr angebracht“.

Landtagsabgeordnete erleichtert über die Entscheidung

Auch Hemmingens Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt (SPD) hatte sich persönlich für die Aufhebung des Landesbeschlusses vor vier Wochen eingesetzt. Die SPD Hemmingen hatte zudem mehr als 100 Unterschriften für eine weiterhin geltende Tempo-30-Zone gesammelt. „Es ist super, dass das jetzt in gemeinsamer Anstrengung der Hemminger Bürger und Politik sowie der Region Hannover geklappt hat“, sagte sie. Hemmingens Regionsabgeordneter Jan Dingeldey (CDU) hatte einen Brief ans Ministerium geschrieben und die Entscheidung für Tempo 50 als falsch bezeichnet. Auch er freut sich über den Erfolg des gemeinsamen Protests. „Zudem ist es ein wichtiges Signal, dass bereits getroffene Entscheidungen des Landes doch noch einmal überprüft und gegebenenfalls auch wieder zurückgenommen werden können“, sagte er. Die Bündnisgrünen hatten unter anderem vor zwei Wochen Plakate mit Aufschriften wie „30 – Laut ist out“ in Hiddestorf aufgehängt, um gegen den Beschluss des Landes zu demonstrieren.

Das Landesverkehrsministerium hatte die Entscheidung für die Aufhebung der Tempo-30-Zone damit begründet, dass es für die Ihmer Straße keinen Grund für eine Reduzierung der üblichen 50 Kilometer pro Stunde gebe. Tempo-30-Zonen auf Landstraßen werden üblicherweise nur an sensiblen Bereichen wie zum Beispiel einer Kindertagesstätte oder einem Seniorenheim angeordnet. In Hiddestorf hatte der damalige Landkreis zu Beginn der Neunzigerjahre der Geschwindigkeitsreduzierung unter anderem wegen der unübersichtlichen Verkehrslage zugestimmt. Zuvor hatte es dort auch einen Unfall mit Verletzten gegeben.

