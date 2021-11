Hemmingen

Im November 2020 war es soweit: Sieben Jahre nach dem offiziellen Spatenstich wurde die B-3-Ortsumgehung Hemmingen freigegeben. Seit der 70-Millionen-Euro-Bau fertig ist, fließt weniger Verkehr auf der Ortsdurchfahrt. Wie beurteilen zum Beispiel die Landesbehörde, die Stadt und die Bürgerinitiativen die etwa sieben Kilometer lange Umgehungsstraße? Wir haben uns umgehört.

Landesbehörde: Die Gesamtlage einzuschätzen sei wegen Corona schwierig, sagt Friedhelm Fischer. Er leitet den Geschäftsbereich Hannover der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. „Vom Grundsatz her wird die Umgehung angenommen.“ Nachbesserungen seien seitens der Behörde nicht geplant. „Die Umgehung ist nach der Planfeststellung gebaut worden“ – auch wenn das Verfahren schon viele Jahre zurückliege. Zum Lärmschutz sagte Fischer, der Verkehr habe sich auf die Westseite von Hemmingen verlagert. Wer dort wohne, höre zwar die neue B 3, aber alles liege unterhalb der Grenzwerte. Die Entlastung vom Durchgangsverkehr auf der bisherigen Ortsdurchfahrt führe zu einer „geringfügigen Mehrbelastung“ bei anderen. Ob 2022 alle restlichen Arbeiten, zum Beispiel Pflanzungen in der Feldmark, beendet sein werden, lasse sich jetzt noch nicht sagen.

Die neue B 3 bei Arnum mit der Brücke in der Verlängerung des Pattenser Feldweges: An dieser Stelle hat die Stadt im April und Mai 2021 eine Verkehrszählung gemacht. Quelle: Andreas Zimmer

Stadt Hemmingen: „Die Stadt Hemmingen hatte sich lange für den Bau der Ortsumgehung eingesetzt und beurteilt den Bau der Straße nach wie vor positiv“, erläutert Stadtsprecherin Sabine Hürthe. „Die erwarteten und erhofften Entlastungen der Ortsdurchfahrten in Arnum und Hemmingen-Westerfeld sind eingetreten. Die Umgehungsstraße wird nach unseren Beobachtungen sehr gut angenommen sowohl von der Hemminger Bevölkerung als auch von denen, die bisher durch den Ort gefahren sind.“ Dies sei eine „große Erleichterung“ im Hinblick auf die laufende Stadtbahnverlängerung. Nur noch in „Ausnahmefällen“ wie bei der laufenden Sperrung der L 389 bei Wilkenburg staue sich der Verkehr auf den Ortsdurchfahrten. Wünschenswert wäre, wenn das Land nochmals eine Temporeduzierung auf der Umgehung prüfen könnte und wenn die für Anfang Dezember angekündigten Pflanzungen im südlichen Abschnitt der neuen B 3 schnell erledigt werden. Die Verkehrszählung, die für die Zeit nach den Sommerferien, also ab September, geplant war, ist Hürthe zufolge nun erst 2022. „Es wäre auch aus Sicht der Bürgerinitiativen nicht sinnvoll gewesen wegen der Corona-Einflüsse und diverser Baumaßnahmen im Umfeld, Zahlen zu ermitteln. Ein genauer Termin für 2022 stehe noch nicht fest, auch noch nicht für den geplanten Runden Tisch. Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) treffe sich Anfang Dezember mit den Bürgerinitiativen.

Feuerwehr: Seit Eröffnung gab es vier Feuerwehreinsätze: jeweils ein Unfall, bei dem Betriebsstoffe ausliefen, im Januar und Juni, sowie eine Ölspur im Juli und einen Monat vorher ein Einsatz auf dem Gelände neben der neuen B 3, wo ein Sattelzug in die Nähe einer Hochspannungsleitung gekommen war. „Aus Sicht der Feuerwehr hält sich das Einsatzaufkommen in einem überschaubaren Rahmen“, sagt Stadtbrandmeister Marc Wehrmann. „Zum Glück sind auch schwere Unfälle auf der neuen B 3 bis jetzt ausgeblieben.“

Polizei: Sie hat 15 Unfälle auf der Umgehung verzeichnet, darunter zwei mit Schwerverletzten und vier mit Leichtverletzten, sowie vier Wildunfälle. Beim Unfall mit den Schwerverletzten sei die Vorfahrt missachtet worden, weil eine Ampel ausgefallen war, erläutert Oliver Müller. Er leitet den Einsatz- und Streifendienst im Polizeikommissariat Ronnenberg, das auch für Hemmingen zuständig ist. „Insgesamt läuft der Verkehr flüssig. Es gibt wenig Staus, was auch an den gut geschalteten Ampeln liegt.“ Mit der Einführung von Tempo 100 habe sich die Verkehrslage deutlich „entzerrt“, sagt Müller. Dass sich Verkehr in Anwohnergebiete verlagert, sei zu erwarten gewesen. „Die Fahrer versuchen, auf schnellstem Weg zu den Zubringern zu kommen.“

Bürgerinitiative: Der Verein „Wer Straßen sät, wird Autos ernten“ kritisiert die „unverändert inakzeptablen Lärmbelastungen für Anrainer“. Durch Tempo 100 habe sich die Situation verschlimmert. Vorstandsmitglied Petra Felsmann bedauert: „Die Ankündigungen verschiedener Parteien im Wahlkampf, mit den Bürgerinitiativen über realistische Entlastungskonzepte in einen konstruktiven Dialog einzutreten, werden bisher leider nicht aufgegriffen.“ Gebe es zum Beispiel einen Runden Tisch, müssten „gleichberechtigt auch die Probleme an den deutlich stärker frequentierten B-3-neu-Zubringern und allen weiteren stark lärmbelasteten Ortsdurc

hfahrten in den Blick genommen werden“.

