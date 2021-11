Hemmingen

Ist es Wahlbeeinflussung, wenn ein Bürgermeisterkandidat am Sonntag der Kommunalwahl in Wahllokalen Schokolade an Wahlhelfer verteilt? Der neue Rat der Stadt Hemmingen hat die Wahleinsprüche von Veikko Harder gegen das Ergebnis der Direktwahl von Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU) und gegen das der Ratswahl am Donnerstagabend einstimmig zurückgewiesen. Harder fordert Neuwahlen. Auf Anfrage dieser Zeitung sagte Harder am Freitag, er warte nun das Schreiben der Stadt zum Ratsbeschluss ab und behalte sich weitere rechtliche Schritte vor.

Der Wahleinspruch sei unbegründet, sagte Dingeldey in der Ratssitzung, nachdem er sich bei dem Tagesordnungspunkt nach hinten gesetzt hatte und dazu gehört wurde. Die Ratsvorsitzende Svantje von Alten-Rilinger erläuterte, Veikko Harder sei „rechtzeitig“ zur Ratssitzung „eingeladen“ worden, doch als er gegen 19.30 Uhr, also eine halbe Stunde nach Sitzungsbeginn, nicht da war, nahm die Sitzung ihren weiteren Verlauf. Harder hatte bereits angekündigt, dass er berufsbedingt nicht pünktlich kommen könne. Er sei gegen 20 Uhr im KGS-Forum gewesen, sagte er. Harder war als Einzelbewerber einer der insgesamt vier Bürgermeisterkandidaten.

Wahl beeinflusst? Dingeldey weist Vorwürfe zurück

In einem Schreiben an Gemeindewahlleiter Claus Schacht hatte Dingeldey erläutert, dass er am 12. September mit Ausnahme der sechs Briefwahllokale alle weiteren zwölf Wahllokale im Stadtgebiet aufgesucht habe. Elf davon habe er betreten, um pro Wahllokal eine Packung „Merci“ für je 2,99 Euro als „Anerkennung an die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für ihre ehrenamtliche Tätigkeit an dem Tag zum Verzehr während ihrer Anwesenheit zu überreichen“. Die Packungen habe er nicht verändert oder beschriftet. „Die Wahllokale habe ich ohne Kontaktaufnahme mit etwaig anwesenden Wählerinnen und Wähler betreten, zügig den ersten Wahlhelfer aufgesucht und die Packung überreicht und ihm mitgeteilt, dass ich mich nur schnell für seine ehrenamtliche Arbeit bedanken, aber nun nicht weiter stören möchte.“

Die Packungen habe er zwischen 13.44 und 14.39 Uhr verteilt, ausgenommen sein Wahllokal in Arnum, wo er bereits gegen 11 Uhr zur Stimmabgabe gewesen sei. Im zwölften Wahllokal sei er nicht gewesen, weil er eine Wahlhelferin auf dem Vorplatz traf und ihr die Packung gleich mitgegeben habe. „Beim Verteilen war ich in Freizeitkleidung gekleidet. Hinweise auf meine Kandidatur oder Parteizugehörigkeit waren nicht vorhanden.“

Harder zu Dingeldey: „Völlig unverständlich“

Harder hingegen schreibt: „Mir ist völlig unverständlich, wie man sich als Kandidat sowohl für das Stadtparlament als auch für das Amt des Bürgermeisters das Recht herausnehmen kann, sämtliche geöffnete Wahllokale im Stadtgebiet während der laufenden Abstimmung in Zeiten von Corona zu besuchen, um an die Wahlhelfer Schokolade zu verteilen.“ Harder schreibt weiter, er gehe wegen der Präsenz von Jan Dingeldey in den Wahllokalen „davon aus, dass die CDU zwei bis drei Ratsstimmen gewonnen hat, die sonst anderen Parteien zugefallen wären“.

CDU-Fraktionschef Ulff Konze sagte jetzt im Rat zu den Wahleinsprüchen: „An dieser Sache ist nichts dran.“ Joachim Steinmetz, Fraktionsvorsitzender der Bündnisgrünen, machte deutlich, er habe Verständnis für die Anerkennung des Ehrenamtes, doch Dingeldeys Handeln am Wahltag sei „politisch ungeschickt“, allerdings dürften kaum Wähler etwas davon mitbekommen haben. Die Wahleinsprüche seien „transparent und ordentlich aufgearbeitet worden“. Daniel Josten (Linke) bezeichnete Harders Vorwürfe als „Unverschämtheit“ gegenüber Ehrenamtlichen. Harder unterstelle, das sich jedes Wahlvorstandsmitglied mit umgerechnet 37 Cent für Schokolade „bestechen“ lasse.

Ergebnis der Wahl in Hemmingen

Die Bürgermeisterwahl in Hemmingen ist klar entschieden worden: Dingeldey 5651 Stimmen/53,1 Prozent, Katja Schröder (SPD) 2819/26,5, Jürgen Grambeck (Grüne) 1718/16,15 und Veikko Harder 453/4,3. Nach dem Gesetz werden Wahleinsprüche zurückgewiesen, wenn sie unzulässig oder zulässig, aber unbegründet sind, oder zwar zulässig und begründet, aber der Rechtsverstoß „auch im Zusammenhang mit anderen Rechtsverstößen das Wahlergebnis nicht oder nur unwesentlich beeinflusst hat“.

Von Andreas Zimmer