Hemmingen

Die Schulen in Hemmingen sollen mit Tablets mit dem iOS-Betriebssystem von Apple arbeiten. Das befürwortet der Verwaltungsausschuss, teilte Bürgermeister Claus Schacht am Freitag mit. Das Gremium tagte am Donnerstagabend nicht öffentlich. Dem Vernehmen nach fiel die Abstimmung mehrheitlich aus.

Mit dem Votum für Apple folgten die Kommunalpolitiker den Argumenten des Fachausschusses. Der hatte hervorgehoben, dass iPads beispielsweise erprobt und datenschutzkonform und robust seien, eine lange Akkuzeit hätten und es die größte Auswahl an pädagogischer Software zu günstigen Preisen gebe. Mit dem Dienst AirDrop lassen sich auch Dokumente schnell kabellos von Gerät zu Gerät verteilen.

Geld aus Digitalpakt reicht nicht

„Die Digitalisierung in Hemmingens Schulen läuft auf allen Ebenen an“, sagte Schacht. Mit geringen Summen können die Sekundarstufe II der KGS sowie die Türmchenschule verkabelt werden sowie die Grundschulen in Arnum und Hemmingen-Westerfeld. In der Grundschule Hiddestorf und im Gebäude der Sekundarstufe I der KGS ist laut Verwaltung mehr zu tun. Die erste Tabletklasse im siebten Jahrgang in der KGS sei für August 2022 geplant. In den Grundschulen brauchen die Kinder noch keine eigenen Geräte, in der KGS schon.

Das Geld aus dem Digitalpakt des Bundes reicht allerdings nicht aus. Hemmingen könnte maximal etwa 915.000 Euro bekommen. Die Stadtverwaltung jedoch beziffert die Ausgaben von 2021 bis 2024 auf rund 2 Millionen Euro.

Von Andreas Zimmer