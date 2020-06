Diebe stehlen Werkzeug aus zwei Transportern in Hemmingen-Westerfeld

Hemmingen-Westerfeld

Auf Beutetour in Hemmingen-Westerfeld sind Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstag gegen 16.30 Uhr und Freitag gegen 8.30 Uhr gegangen. An der Saarstraße wurde ein dort geparkter Transporter aufgebrochen. Der oder die Diebe entwendeten einen Werkzeugkoffer und einen Stemmhammer.

Ebenfalls in der Nacht zu Freitag brachen Unbekannte auf noch unbekannte Weise einen an der Straße Am Ellernbusch geparkten Transporter auf. Dabei nahmen sie zwei Taschen und zwei Elektromessgeräte mit. Nach Auskunft der Polizei haben Anwohner eine der entwendeten Taschen am Freitagmorgen in einem Vorgarten in unmittelbarer Nähe zum Tatort gefunden.

Anzeige

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Ronnenberg unter Telefon (0 51 09) 51 71 15 oder mit der Polizeistation Arnum unter (0 51 01) 85 43 30 in Verbindung zu setzen.

Weitere NP+ Artikel

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Hemmingen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Kim Gallop