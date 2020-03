Coronavirus: Diese Veranstaltungen fallen in Hemmingen aus

Hemmingen

Wegen des Coronavirus sagen Veranstalter in Hemmingen ihre Termine ab. Die HAZ-Redaktion fasst die Absagen hier für Sie zusammen und aktualisiert die Übersicht regelmäßig:

Donnerstag, 12. März: Stadtgespräch

Wegen des Coronavirus ist die erste Veranstaltung im Stadtgebiet von Hemmingen abgesagt worden. Die Bündnisgrünen hatten für Donnerstag, 12. März, in ihrer Reihe Stadtgespräch zu einem Diskussionsabend ins Alte Schulhaus in Hemmingen-Westerfeld eingeladen. „Wir haben uns aufgrund der Dynamik des Infektionsgeschehens und der damit verbundenen medial vermittelten Einschätzungen entschlossen, die Veranstaltung zum jetzigen Zeitpunkt abzusagen“, erläuterte Andreas Praetsch, Vorsitzender des Ortsverbandes Hemmingen. Die Teilnehmer dürften selbst einem geringen Risiko nicht ausgesetzt werden. „Zum anderen fänden wir es bedauerlich, wenn Interessierte aus persönlichen Infektionsbedenken daran gehindert würden, an einer politischen Veranstaltung zu diesem Thema teilzunehmen.“ Das Stadtgespräch mit dem Referenten Ilan Siebert vom Verein Demokratie Innovation soll zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachgeholt werden. Thema wird sein, dass viele Bürger außerhalb der Wahlphasen zu wenig Möglichkeiten sehen, auf die Gestaltung des Gemeinwesens Einfluss zu nehmen.

Freitag, 13. März: Führung

Die SPD-Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt aus Hemmingen wollte am Freitag, 13. März, 25 Jungen und Mädchen der Grundschule Hemmingen-Westerfeld durch den Landtag führen. Sämtliche Führungen müssen aber zurzeit ausfallen. Der Termin werde nachgeholt, teilte das Büro von Liebelt mit.

Sonnabend, 14. März: Repair-Café

Der Verein Heuhüpfer in Hiddestorf hat das für Sonnabend, 14. März, geplante Repair-Café in Hemmingen-Westerfeld abgesagt. Das Angebot nutzen Menschen, die Rat und Hilfe zu defekten Geräten suchen. „Dabei wird Wert darauf gelegt, dass die Besucher nach Möglichkeit die Reparatur gemeinsam mit den Helfern machen“, schreibt der Verein. „Das Repair-Café ist eine offene Veranstaltung. Wir wissen vorher nie, wer kommt und woher die Menschen kommen. Zudem besuchen viele ältere Menschen unsere Veranstaltung.“ Für dieses Jahr sind aber noch drei weitere Termine vorgesehen: sonnabends am 9. Mai, 4. Juli und 21. November, jeweils von 14 bis 17 Uhr im Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite ­repaircafe.heuhuepfer.de. Laut Verein sollte für die Reparatur von Fahrrädern die Selbsthilfewerkstatt an der Heinrich-Hertz-Straße 23 in Hemmingen-Westerfeld aufgesucht werden. Sie ist dienstags von 17.30 bis 19 Uhr geöffnet und wird vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) betrieben. Sie ist bei Fragen per E-Mail erreichbar: fahrrad-selbsthilfewerkstatt-hemmingen@web.de .

Freitag, 20. März: Basar in Arnum

Der für Freitag, 20. März, geplante Basar im DRK-Kindergarten, Leinestraße 1, in Arnum entfällt. Dort sollte Kinderkleidung und Spielzeug angeboten werden. Nach Angaben des Fördervereins wird der Termin zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

