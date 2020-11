Hemmingen

Mancher hungriger Hemminger blickt am Wochenende erst auf die Uhr, bevor er zum Telefonhörer greift. Denn wer für eine bestimmte Zeit in der SC-Vereinsgaststätte Zum Storchennest Essen bestellt, darf sich auf einen besonderen Auslieferdienst freuen: Landesliga-Fußballer des SC Hemmingen-Westerfeld bringen in ihrer Freizeit die Speisen bis an die Haustür.

Das hat seinen Grund: Im Corona-Teil-Lockdown muss auch die Gaststätte an der Hohen Bünte schließen. Um den Außer-Haus-Verkauf zu unterstützen, werden jetzt die Kicker zu Boten. „Wir sehen uns im Verein als eine Familie, die einander unterstützt. Dazu zählen auch die Vereinswirte“, sagt SC-Vorsitzender Gerd Gerlach.

Anzeige

Essen aus der Vereinsgaststätte bis an die Haustür: Fußballer Clemens Grage vom SC Hemmingen-Westerfeld hilft beim Ausliefern. Quelle: SC Hemmingen-Westerfeld

Der SC setzt sogar noch einen drauf: Um Mitglieder dazu zu motivieren, Essen zu bestellen, hat der Verein die sogenannte Support Challenge ausgerufen. Trainer und Übungsleiter sammeln die Belege der Bestellungen ihrer Teams oder Sportgruppen. Die drei Gruppen, die am Ende des Teil-Lockdowns am fleißigsten gegessen haben, gewinnen einen Preis.

Die Gaststätte ist sonnabends und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Wer am Sonnabend oder Sonntag für die Zeit zwischen 12 und 14 Uhr bestellt, bekommt das Essen von Spielern der 1. Mannschaft gebracht. Vorbestellt werden kann unter Telefon (0511) 423 595 oder (0152) 2338 3584. Die Speisekarte ist auf der Webseite des SC Hemmingen-Westerfeld abrufbar.

Keine Neueintritte in Sportvereinen im Teil-Lockdown

Der Teil-Lockdown seit Anfang November wirkt sich nicht nur bei den Fußballern aus, sondern auch bei anderen Sparten in den Hemminger Vereinen. Im September tagte die Arbeitsgemeinschaft (AG) der Hemminger Sportvereine zuletzt im Ratssaal des Rathauses. „Wir waren uns einig, dass wir den ersten Lockdown mit einem blauen Auge überstanden haben“, sagt Harald Gries, Vorsitzender der AG und der Sportlichen Vereinigung (SV) Arnum. Es habe nur wenige Austritte gegeben, auch die finanziellen Verluste seien verkraftbar geblieben. „Je nachdem, wie lange der Lockdown jetzt dauert, könnte es dieses Mal aber dramatischer werden“, sagt Gries. Er sagte, er glaube momentan nicht daran, dass der Sportbetrieb nur bis Ende November ruhen wird.

Auch Gerd Gerlach, der Vorsitzende des SC Hemmingen-Westerfeld, befürchtet einen Mitgliederschwund. „Momentan bewegen sich die Austritte noch im alltäglichen Rahmen. Neueintritte gibt es aber gar keine“, sagt Gerlach. Er hoffe, dass die Mitglieder dem Verein auch bei einer länger andauernden Zwangspause die Treue halten.

Sportler zeigen Verständnis

Bei aller Sorge halten die Hemminger Sportverantwortlichen den erneuten Teil-Lockdown für angemessen. Udo Muth vom SV Harkenbleck sagt: „Es ist verständlich, dass die Hallen zu sind. Es muss ja nur einer das Virus in sich tragen, um da möglicherweise viele Menschen anzustecken.“ Harald Gries sagt, er habe auch den Eindruck, dass das Verständnis für die Maßnahmen in den Hemminger Sportvereinen groß ist.

Harald Gries vom SV Arnum: „Je nachdem, wie lange der Lockdown jetzt dauert, könnte es dieses Mal aber dramatischer werden.“ Quelle: Andreas Zimmer (Archivbild)

Um die Pause zu überbrücken, versuchen die Vereine innerhalb der geltenden Regelungen so viel Sport anzubieten wie möglich. Weil Individualsport teilweise weiter erlaubt ist, hat die Stadt Hemmingen die Hallen nicht komplett geschlossen. So können die Leistungsspringerinnen der Trampolinabteilung des SC Hemmingen-Westerfeld zum Beispiel einzeln mit jeweils einem Übungsleiter weiter trainieren. „Das ist wichtig, weil die geplanten Kadersichtungen im Dezember bislang nicht abgesagt sind“, sagt Gerd Gerlach.

Das Tischtennistraining läuft weiter, auch für Kinder und Jugendliche. „Zweierpaare können zusammen spielen. Aber immer mit einer Aufsichtsperson, die genau auf die Einhaltung aller Regeln achtet“, sagt Gerlach. Ähnliches gilt bei anderen Vereinen für Tennis und Badminton.

Training via Videostream

Andere Sparten versuchen, wenigstens online Training anzubieten, zum Beispiel Yoga- und Gymnastikkurse über die Videoplattform Zoom. Nach Einschätzung von Harald Gries funktioniert derartiges aber eher nur für Erwachsene. „Unsere Schwimmsparte bei der SV Arnum hat im ersten Lockdown ein tolles Trainingsprogramm für Kinder aufgestellt mit Übungen zum Nachmachen. Die Kinder verlieren unserer Erfahrung nach aber schnell das Interesse. Es fehlt der Ansporn, es fehlt der Trainer.“ Deshalb gebe es so ein Angebot derzeit nicht mehr.

Beim SC Hemmingen-Westerfeld denkt man derzeit darüber nach, wie das Online-Angebot im Falle einer längeren Pause ausgebaut werden könnte. Die Nachfrage sei da, sagt Gerlach, und solche Angebote seien eine Möglichkeit, um Menschen im Verein zu halten. „Wir werden damit aber nicht alle unserer 1700 Mitglieder erreichen können. Das ist nur punktuell möglich.“

Lesen Sie auch

Von Yannick von Eisenhart Rothe