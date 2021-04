Hemmingen

Im Stadtgebiet Hemmingen sind zwei weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 122,6. Derzeit gelten 58 Hemminger als infiziert. Die Gesamtzahl der registrierten Fälle in Hemmingen stieg von 559 am Montag auf 561 am Dienstag. Am Montag, 12. April, hatte die Zahl erstmals die Marke von 500 überschritten. In Hemmingen sind seit Ausbruch der Pandemie zehn Menschen an oder mit Corona gestorben. Seit Anfang Februar hat sich der Wert nicht verändert.

Corona-Zahlen in der Region Hannover

Im regionsweiten Vergleich hat Seelze derzeit mit einer Inzidenz von 224,7 (151 aktuelle Fälle) den höchsten Wert. Am niedrigsten ist der Wert in Pattensen (86,5 und 24 aktuelle Fälle).

Die Region hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 43.834 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon gelten 39.447 Personen als genesen. 996 (Montag: 989) sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Aktuell sind 3391 Menschen in der Region infiziert.

Von Andreas Zimmer