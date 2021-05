Hemmingen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Hemmingen ist auf 26 gesunken. Am Mittwoch waren es noch 33. Die Gesamtzahl der registrierten Fälle in Hemmingen beträgt nun 602. Am Montag, 12. April, hatte die Zahl erstmals die Marke von 500 überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell in Hemmingen bei 35,8 (Mittwoch: 56,2, Dienstag: 76,6, Montag: 71,5, Freitag: 107,3). In der Region Hannover beträgt der Wert nach Angaben des Gesundheitsamts des Landes 79,4.

Corona-Zahlen in der Region Hannover

Im regionsweiten Vergleich hat Burgdorf mit einer Inzidenz von 133,3 (70 aktuelle Fälle) den höchsten Wert. Am niedrigsten ist der Wert mit 16,5 jetzt in der Gemeinde Wedemark (27 aktuelle Fälle).

Die Region hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 46.918 Menschen registriert, die sich mit dem Virus infiziert haben. Davon gelten 43.709 Personen als genesen. 1036 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Der Altersdurchschnitt liegt bei 84 Jahren. Aktuell sind 2173 Menschen in der Region infiziert.

Von Tobias Lehmann