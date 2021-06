Hemmingen

Die Zahl der Corona-Fälle in Hemmingen ist seit Donnerstag, 10. Juni, wieder einstellig und lag am Montag bei acht Infizierten – so wie am Freitag auch. Die Gesamtzahl der registrierten Fälle in Hemmingen seit Beginn der Pandemie liegt wie am Freitag bei 620.

Ein einstelliger Wert ist für Hemmingen besonders. Es gab ihn zuletzt am Donnerstag, 27. Mai mit neun Fällen – allerdings auch nur für einen Tag. „Seit dem 16. Oktober 2020 ist dies der einzige Tag gewesen, an dem in Hemmingen aktuelle Corona-Fälle im einstelligen Bereich gemeldet waren“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Corona: Aktuelle Fälle und Inzidenz für Hemmingen

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Hemmingen ist mit 5,1 am Montag gleich geblieben. So niedrig war der Wert auch am Freitag. In der Region Hannover – und nur dieser Wert ist für die Corona-Verordnungen maßgebend – beläuft sich der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 11,2.

Lesen Sie auch: Diese Regeln gelten, solange die Inzidenz unter 35 bleibt

Corona-Zahlen in der Region Hannover

Im regionsweiten Vergleich hat Seelze mit einer Inzidenz von 25,6 (21 aktuelle Fälle) den höchsten Inzidenzwert. Am niedrigsten ist der Wert mit 0,0 in mittlerweile fünf Kommunen, darunter Pattensen.

Die Region hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.344 Menschen registriert, die sich mit dem Virus infiziert haben. Davon gelten 46.913 Personen als genesen. Aktuell sind 354 Menschen in der Region infiziert. 1077 sind an oder mit Corona gestorben. Der Altersdurchschnitt der Gestorbenen in der Region Hannover liegt bei 84 Jahren.

Von Andreas Zimmer