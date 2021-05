Hemmingen-Westerfeld

Alle Termine fürs Büntebad in Hemmingen-Westerfeld im Mai sind vergeben. Am Montag um 10 Uhr konnten Interessierte unter einer Telefonnummer anrufen. Um 11.20 Uhr seien keine Reservierungen mehr möglich gewesen, teilte Stadtsprecherin Sabine Hürthe auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Anrufer berichten, sie hätten das Besetztzeichen gehört und seien dann aus der Leitung geflogen. Einige versuchten es sogar mehrmals, vom Festnetz und vom Handy aus. Auf manchen Apparaten sei die Anzeige ,Nutzer ausgelastet’ erschienen.

„Es waren viele Personen in der Warteschleife und es sind auch nicht alle durchgekommen“, bestätigt Hürthe. Aufgrund der Kurzarbeit sei nur ein Mitarbeiter am Telefon gewesen. „Das sorgt natürlich auch für Unmut“, räumt Hürthe ein. Das nächste Mal seien die Anmeldungen voraussichtlich auch online möglich, dieses Mal habe dem noch ein technisches Problem im Wege gestanden. „Das ist ärgerlich, da die Software unser Personal und auch die Bürgerinnen und Bürger entlasten könnte. Wir arbeiten gemeinsam mit dem Software-Hersteller daran, das Problem zu schnell wie möglich zu beheben“, sagt die Stadtsprecherin.

Büntebad: Alle Termine für Mai ausgebucht

Wäre eine E-Mail-Anmeldung mit Verlosung der Plätze für alle entspannter gewesen? Hürthe zufolge habe es dazu Überlegungen gegeben. „Aber um eine faire Verlosung umzusetzen, müssten wir für jeden einzelnen Zeitraum eine separate Verlosung umsetzen. Sonst bekommt am Ende jemand einen Zeitraum zugelost, den er gar nicht wahrnehmen kann“, ergänzt sie. Den daraus entstehende Mehraufwand könne das Personal, das sich in Kurzarbeit befinde, nicht auffangen.

An vielen Stellen in der Stadtverwaltung sei der Aufwand wegen der Pandemie größer als zuvor. „Projekte sind ja nicht bis zu Terminen verschoben, an denen sicher ist, dass es tatsächlich weitergehen kann. Es wird laufend geprüft, was umsetzbar ist, was warten muss und wo vielleicht ein kleiner Teilschritt möglich ist. So haben wir uns auch die Öffnung des Büntebads erarbeitet“, erläutert Hürthe.

Modellversuch im Hallenbad

Im April waren bei dem Modellversuch alle Termine innerhalb von 30 Minuten ausgebucht. Die meisten Badegäste sind Hürthe zufolge auch dieses Mal Familien. In der Regel buchen sie für eine Stunde. „Ab und zu sind auch Einzelpersonen unter den Badegästen und selten bucht eine Familie auch mal zwei Stunden“, ergänzt die Stadtsprecherin.

Termine wurden für den Zeitraum von Donnerstag, 6. Mai, bis Pfingstsonntag, 23. Mai, donnerstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, vergeben. Aus Hygienegründen sind nur ein Haushalt oder ein einzelner Besucher mit einer Begleitperson nach Anmeldung erlaubt. Eine Familie zahlt für eine Stunde im Bad den Sonderpreis von 50 Euro und für zwei Stunden 80 Euro. Eine Einzelperson mit einer Begleitperson zahlt jeweils die Hälfte, also für eine Stunde 25 Euro und für zwei Stunden 50 Euro. Normalerweise kostet der Eintritt ins Hallenbad für eine Dauer bis 120 Minuten 4,50 Euro.

Von Andreas Zimmer