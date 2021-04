Hemmingen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Hemminger Stadtgebiet bleibt am Mittwoch unverändert. Mit einem Wert von erneut 71,5 liegt die kleine Kommune im regionsweiten Vergleich an drittletzter Stelle. Einen niedrigeren Inzidenzwert haben nur Pattensen (66,5) und Springe (70,1). Dennoch hat das Gesundheitsamt der Region von Dienstag auf Mittwoch drei weitere neue Corona-Fälle gemeldet. Insgesamt wurden damit seit Ausbruch der Pandemie 488 Fälle registriert. Aktuell sind 36 Personen in Hemmingen mit dem Coronavirus infiziert.

Die höchsten Inzidenzwerte in der Region verzeichnen zur Zeit Wennigsen (201,7) und Ronnenberg (185,2). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Region Hannover hingegen lag am Mittwoch bei 113,4 – und damit deutlich niedriger als noch vor einer Woche, als die Zahl der infizierten Personen pro 100.000 Einwohner noch auf die 150 zusteuerte.

Von Sarah Istrefaj