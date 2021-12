Hemmingen-Westerfeld

In der KGS in Hemmingen-Westerfeld haben sich jetzt schätzungsweise bis zu 450 Menschen gegen Corona impfen lassen. Das teilte Schulleiter Gregor Ceylan auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Ein mobiles Impfteam der Region Hannover sei für zwei Tage in die Carl-Friedrich-Gauß-Schule gekommen. Am Montag haben sich zwischen 200 und 300 Schüler impfen lassen. Genaue Zahlen lägen der Schule nicht vor. Der Termin am Dienstag habe sich vor allem an Lehrkräfte und weiteres Schulpersonal gerichtet.

Mobiles Impfteam der Region in der KGS

Als gegen Mittag deutlich geworden sei, dass noch Impfdosen übrig bleiben werden, sei schulintern aufgerufen worden weitere Interessierte zu benachrichtigen. Auch die Impfstelle der Region im Bürgersaal im Rathaus sei darüber informiert worden, um mögliche Wartende dort zur Schule an der Hohen Bünte zu schicken.

Von einem öffentlichen Aufruf zum Beispiel über haz.de/hemmingen oder neuepresse.de/hemmingen habe die Schule abgesehen, weil dann möglicherweise mehr Impfwillige gekommen wären als restliche Impfdosen vorhanden waren. Für den 22. Dezember ist in der KGS ein schulinterne Termin für eine Zweitimpfung geplant.

Von Andreas Zimmer