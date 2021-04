Hemmingen

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle in Hemmingen ist am Mittwoch wieder leicht gestiegen. Waren es am Montag und Dienstag noch 30 aktuelle Fälle, meldete das Gesundheitsamt für Mittwoch 31. Wegen der Osterfeiertage könne es weiterhin Schwankungen geben, teilte die Region mit.

Die Gesamtanzahl der registrierten Fälle in Hemmingen seit Ausbruch der Pandemie liegt seit Montag, 12. April, erstmals über der 500er-Marke. Sie steigt weiter: 506 waren es am Mittwoch, zwei mehr als am Dienstag. Am vergangenen Freitag lag die Zahl noch bei 495.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Hemmingen stieg von 92,0 am Dienstag auf 97,1 am Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in der Region lag am Mittwoch laut Landesgesundheitsamt bei 137,9 (Dienstag: 119,8, Montag: 118,1, Freitag: 105,7).

Corona-Zahlen in Hemmingen und in der Region

Im regionsweiten Vergleich steht Wennigsen derzeit mit einer Inzidenz von 306,0 (75 aktuelle Fälle) an der Spitze des Infektionsgeschehens. Schlusslicht ist Barsinghausen (60,0). Die Region hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 40.734 (Dienstag: 40.370) Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon gelten 36.965 Personen als genesen.

969 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Am Dienstag lag die Zahl bei 962, am vergangenen Freitag noch bei 942. Aktuell sind 2800 Menschen in der Region infiziert.

Eine Übersicht über Termine, die wegen Corona ausfallen oder verschoben werden, und über Hilfsangebote in Hemmingen finden Sie hier.

Von Andreas Zimmer