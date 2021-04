Hemmingen

Das Gesundheitsamt der Region hat am Freitag zwei neue Corona-Fälle im Hemminger Stadtgebiet gemeldet. Insgesamt sind derzeit 32 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtanzahl der registrierten Fälle seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 495. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt wie am Vortag unverändert bei 92.

Im regionsweiten Vergleich steht Wennigsen derzeit mit einer Inzidenz von 222,6 an der Spitze des Infektionsgeschehens. Schlusslicht ist Springe (46,7). Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 39.716 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon gelten 36.086 Personen als genesen. 942 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion gestorben. Aktuell sind 2688 Menschen in der Region infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt am Freitag bei 105,7.

Von Sarah Istrefaj