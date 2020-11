Corona an KGS Hemmingen: So sieht der Schulalltag ab Mittwoch aus

Hemmingen

Es klingt so einfach: Die Schule wechselt von Szenario A nach B, also vom gemeinsamen Präsenzunterricht zu geteilten Klassen und Lerngruppen. Doch dafür ist viel zu organisieren – so viel, dass sich die KGS in Hemmingen-Westerfeld am Dienstag eine Auszeit genommen hat. Schulleitung, Lehrer und Verwaltungskräfte brauchten den Tag, um den Ablauf ab Mittwoch, 4. November, vorzubereiten, erläutert Schulleiter Gregor Ceylan auf Anfrage.

Der Anlass: Es gibt zwei aktuelle Corona-Fälle an der Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen-Westerfeld, die von mehr als 1500 Schülern besucht wird. 125 Schüler und elf Lehrer sind am Montagmittag nach Hause geschickt worden. Am Dienstag entfiel der Präsenzunterricht. Wo es so schnell zu organisieren gewesen sei, hätten Schüler Aufgaben bekommen, für andere sei der Dienstag unterrichtsfrei gewesen. Einige wenige haben offenbar von alledem nichts mitbekommen und kamen Dienstagmorgen zur Schule an der Hohen Bünte.

Corona an der KGS : Schule wechselt ins Szenario B

Zwar sei die KGS auf Corona-Fälle vorbereitet gewesen, erläutert Ceylan, jedoch nicht auf die geänderte Verordnung vom Freitag, nach der Schulen mit Quarantäne-Fällen nach zwei Wochen wieder ins Szenario A wechseln. Die KGS kehrt, sofern das Gesundheitsamt nicht anders entscheidet, am Freitag, 13. November, zum gemeinsamen Präsenzunterricht zurück.

„Jede Schule ist anders und hat andere Bedingungen“, sagt Ceylan. Die KGS ist eine teilgebundene Ganztagsschule mit drei Schulzweigen und der Eliteschule des Sports als Schwerpunkt. Als Beispiel nennt Ceylan die Kurse, die die Schulzweige übergreifen. Am Dienstag haben Schulleitung, Lehrer und Verwaltungskräfte beschlossen die Kurse aufzulösen und feste Klassen einzurichten, um die Kontakte der Schüler zu verringern.

Kein warmes Essen mehr in der Mensa

Als weiteres Beispiel führt Ceylan die Essensangebote an. Seit Dienstag steht fest: Die Teestube und der Kiosk der Oberstufe werden geschlossen, und nur die Mensa bleibt geöffnet, allerdings mit einem reduzierten Angebot. Das heißt: Kein warmes Essen mehr, das in der Mensa eingenommen wird, sondern es können zum Beispiel Brötchen gekauft werden, um sie draußen oder anderswo zu verzehren.

„Das Ganztagsangebot ist weitgehend ausgesetzt“, ergänzt Ceylan. Das Spektrum reiche vom Schließen der Spielgeräteausleihe bis zum Wegfall der AGs. Beim Szenario B ist im Unterricht kein Mund-Nasen-Schutz notwendig, weil die Abstandsregeln gelten, aber auf den Gängen, auf dem Schulgelände und in vielen Räumen. „Es ergeben sich noch so viele andere Fragen: Wie ist das mit der Pause und der Aufsicht? Wie sieht es mit der Notbetreuung der fünften und sechsten Klassen aus?“, sagt Ceylan. Informiert werden die Schüler über die Website der KGS cfg.schule, den Schulserver IServ und den Vertretungsplan.

Homeschooling an der Gauß-Schule

Anders als nach dem Shutdown im Frühjahr mit Unterricht nur am Vormittag beginne der Schultag um 8 Uhr und ende für einige Schüler erst um 16.40 Uhr. Immerhin: „Wir sind zurzeit personell gut aufgestellt“, sagt Ceylan. Hinzu kommt: Eine Umfrage habe ergeben, dass mittlerweile mehr Schüler Computer, Laptops oder Tablets haben, weil viele Eltern diese Geräte nach den Erfahrungen im Frühjahr gekauft haben.

Von Andreas Zimmer