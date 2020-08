Hemmingen/Hannover

Weiterhin gute Nachrichten für Hemmingen: Es gibt im Stadtgebiet aktuell keine Person, die positiv auf das Corona-Virus getestet und entsprechend registriert worden ist. Das teilte die Region Hannover am Donnerstag mit. In Hemmingen hat es seit Ausbruch der Pandemie bisher 49 registrierte Fälle gegeben, in Laatzen 169.

Corona-Fälle : Zahlen in der Region Hannover

In den folgenden Kommunen der Region Hannover gibt es aktuell Personen, die mit dem Virus Infiziert sind: Hannover (66), Seelze (14), Langenhagen (13), Garbsen (zwölf), Neustadt (elf), Burgwedel und Laatzen je zehn), Lehrte (sieben), Barsinghausen und Ronnenberg (je sechs), Burgdorf, Isernhagen, Springe, Uetze, Wennigsen und Wunstorf (je zwei) und Gehrden (eine). Die Region hat seit dem Auftreten der ersten Corona-Infektionen insgesamt 3064 Menschen registriert. Am Vortag waren es 3038. 168 Menschen sind aktuell in allen Kommunen der Region infiziert.

120 Menschen sind an Corona gestorben

120 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region Hannover gestorben. Der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren. Doch auch jüngere Menschen erkranken immer wieder. Die Region registrierte bislang 112 Infektionen bei Kindern bis neun Jahren. 204 Infektionen sind es bei den Zehn- bis 19-Jährigen.

