Hemmingen

Kein größeres Testzentrum in Hemmingens größtem Stadtteil Arnum und Anmeldungen für Corona-Schnelltests nur übers Internet: Menschen, die nicht mehr so mobil sind und sich mit dem Internet schwer tun, fühlen sich benachteiligt. Hinzu kommt, dass sich am Wochenende die Testmöglichkeiten im Hemminger Stadtgebiet auf den Sonnabend beschränken.

Waltraut Herzog, Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Arnum, sagt, sie habe am Dienstagmorgen bei der Landwehr-Apotheke, der bisher einzigen Testmöglichkeit in Arnum, versucht einen Termin für einen Schnelltest zu bekommen – für diese Woche vergebens. Sie habe ein Auto und sei mobil, aber so gehe es nicht jedem. „Wie sollen Leute mit Rollator nach Hemmingen-Westerfeld kommen?“, fragt sie. „Oder Termine nur per Internet? Ist das ein Witz?“

Schnelltests: Apotheke ist bis Mitte Dezember ausgebucht

Die Landwehr-Apotheke, die Termine nur telefonisch vergibt, teilte am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung mit, dass mittlerweile sogar schon alle bis Mittwoch, 15. Dezember, ausgebucht seien. Das liege auch daran, dass bereits in der vergangenen Woche begonnen wurde erste Termine zu reservieren. Die Apotheke habe sogar eine zusätzliche Kraft für die Tests. Leider deuten sich bei diesen nun auch noch Lieferschwierigkeiten an.

Bürgermeister Jan Dingeldey erläuterte am Mittwoch auf Anfrage dieser Zeitung, es wäre gut, wenn es in Arnum eine weitere Teststelle gäbe. Es fehle zurzeit aber ein Betreiber. Räume ließen sich finden. „Notfalls können wir für einen Container auch einen Parkplatz absperren.“ Für alle, die zurzeit keinen Termin bekommen, verweist Dingeldey auf die Niedersächsische Corona-Verordnung, nach der es in manchen Fällen möglich ist vor einem Veranstalter, Betreiber oder Dienstleister, die diese Methode anbieten, einen Test unter Aufsicht machen zu können. Die Person, die den Test beaufsichtigt hat, könne das Ergebnis und den Zeitpunkt des Tests bescheinigen. Diese Bescheinigung sei 24 Stunden gültig. Vordrucke gebe es im Internet auf niedersachsen.de.

Testzentrum bei „vph“

Schnelltests sind jetzt auch am Wochenende in Hemmingen möglich. Am Dienstag sah es noch so aus, als ob sonnabends nur die Landwehr-Apotheke in Arnum und die Westerfelder Rats-Apotheke Schnelltests anbietet, wobei die Rats-Apotheke zu bedenken gibt: „Wir testen auch am Samstag, aber da nicht alle Mitarbeiter der Apotheke testen dürfen, ist nicht immer gewährleistet, dass am Samstag jemand da ist, der testen darf.“

Das Corona-Testzentrum bei der Firma "vph" in Hemmingen-Westerfeld öffnet am Donnerstag, 2. Dezember. Quelle: vph

Die Firma „vph“ in Hemmingen-Westerfeld teilte am Mittwoch mit, dass die Teststelle, die am Donnerstag, 2. Dezember, erstmals öffnet, auch sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist. Welche Termine frei sind, lässt sich im Internet auf hemmingen.das-testzentrum.de einsehen. Freitag, 3. Dezember, ist bereits komplett ausgebucht. Zum Wunsch nach einer telefonischen Anmeldung teilte die „vph“ mit: „Wir können dem aktuell leider nicht nachkommen. Es ist bereits jetzt eine technische und personelle Herausforderung, die überwältigende Nachfrage nach Tests bestmöglich zu bedienen. Wir hoffen daher, dass diese Personen aus ihrem Umfeld Unterstützung durch Kinder, Freunde, Bekannte oder Nachbarn bei der Online-Terminbuchung bekommen.“

Hier sind Schnelltests möglich: Arnum: Landwehr-Apotheke, Göttinger Straße 67, nur nach telefonischer Anmeldung (05101) 4141. Hemmingen-Westerfeld: Westerfelder Rats-Apotheke, Rathausplatz 4, montags bis freitags (außer am Mittwochnachmittag) von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr (keine Terminvergabe, Wartezeit einkalkulieren); Testzentrum bei der Firma „vph“, Gutenbergstraße 4, geöffnet montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr, Termine nur online auf hemmingen.das-testzentrum.de.

Von Andreas Zimmer