Hemmingen-Westerfeld

Das Team des Kulturzentrum bauhof in Hemmingen-Westerfeld sagt alle für April und Mai geplanten Auftritte wegen des Coronavirus ab. „Die positive Nachricht ist, dass wir für alle Veranstaltungen bereits Nachholtermine festgelegt haben“, teilt Sprecherin Ingrid von Drathen mit. Die für Juni vorgesehenen Auftritte bleiben vorerst noch bestehen. Darüber will der Verein in den nächsten Tagen entscheiden.

Die Karten für die Veranstaltungen, die noch in diesem Jahr nachgeholt werden, behalten ihre Gültigkeit. Für Nachholtermine im nächsten Jahr werden neue Eintrittskarten herausgegeben. Die Karten können in den Vorverkaufsstellen, wenn sie geöffnet sind, oder über die E-Mail-Adresse info@bauhofkultur.de zurückgegeben werden. Aktuelle Informationen erteilt der Verein auf der Seite bauhofkultur.de.

Anzeige

Das sind die Nachholtermine für alle Veranstaltungen, die das Kulturzentrum bisher wegen des Coronavirus abgesagt hat:

Weitere NP+ Artikel

Im März 2020 ausgefallen:

Anne Folger, „Selbstläufer“, Klavierkabarett: verlegt auf Donnerstag, 1. Oktober 2020, 20 Uhr.

Deveser Fotografen, „Pubs, Poeten und felsenfest schön“, Multivisionsshow: verlegt auf Dienstag, 22. September 2020, 20 Uhr.

Lutz von Rosenberg Lipinsky, „Demokratur – oder die Qual der Wahl“, Kabarett: verlegt auf Sonnabend, 10. Oktober 2020, 20 Uhr.

Für April geplant und abgesagt:

Jan-Peter Petersen, „Leben zwischen Fisch und Kopf“, Kabarett: verlegt auf Donnerstag, 3. Juni 2021.

Vivid Curls, „...nicht müde werden“, Folkrockmusik: verlegt auf Donnerstag, 22. April 2021.

BlöZinger, „bis morgen“, Comedy: verlegt auf Donnerstag, 16. September 2021.

Für Mai geplant und abgesagt:

Rock4, „best of“, A-Cappella-Show: verlegt auf Sonntag, 20. Dezember 2020, 17 Uhr.

Heinz Gröning, „Der perfekte Mann, eine Laugh-Story“, Kabarett: verlegt auf Freitag, 9. April, 2021.

Mike Field, „ True Stories Tour“, Jazz: verlegt auf Sonntag, 9. Mai 2021.

Für Juni weiterhin geplant:

Sebastian Schnoy, „Dummikratie – Warum Deppen Idioten wählen“, Kabarett, Sonnabend, 6. Juni 2020, 20 Uhr.

Tina Teubner, „Wenn du mich verlässt, komme ich mit“, musikalisches Kabarett, Donnerstag, 11. Juni 2020, 20 Uhr.

Pasquale Aleardi und die Phonauten, „Antidepressionsmusik“, Soul, Funk, Pop, Sonnabend, 20. Juni 2020, 20 Uhr.

Anka Zink, „Das Ende der Bescheidenheit“, Kabarett, Freitag, 26. Juni 2020, 20 Uhr.

Für Juli weiterhin geplant:

Ginger Blues feat. Jessie Gordon, „Mountain Pure“, Blues und Jazz, Sonnabend, 4. Juli 2020, 20 Uhr.

Old Virginny Jazzband, Jazz-Frühschoppen, Sonntag, 12. Juli 2020, 11 Uhr.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann