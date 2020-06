Wie schlimm ist die Corona-Krise für die Gewerbetreibenden in Hemmingen? Die Stadtverwaltung hat jetzt eine erste Bilanz aufgestellt, auch über ihre Arbeitsweise in der Corona-Pandemie.

Mit Aushängen appellieren diese Läden in Hemmingen-Westerfeld an ihre Kunden in der Corona-Krise. Quelle: Andreas Zimmer